V novi Demokraciji preberite: Poslanka SDS Alenka Helbl: »Če bi ljudje vedeli, kakšno norčevanje vladajočih je vse, kar poslušamo, potem te vlade ne bi več podpirali«

Piše: Lucija Kavčič

S poslanko SDS Alenko Helbl smo se pogovarjali o vrsti zakonov, ki so v procesu sprejemanja in zadevajo slovensko šolstvo, o učnih načrtih in pomanjkanju kadra v šolah, pa tudi o dolgotrajni oskrbi, ki je do sedaj prinesla le nov davek.

Že lani in še prej ste opozarjali, da je stanje v šolstvu alarmantno. Verjetno stanje danes ni dosti drugačno?

Res je. Že kar nekajkrat v tem mandatu smo v poslanski skupini SDS sklicali nujno sejo Odbora DZ za izobraževanje. Vsebina teh sej je vedno povezana s stanjem v šolah, tam torej, kjer se odpira največ težav, vprašanj in pozivov k reševanju. Kot so že večkrat dejali ravnatelji, morda šolniki premalo kričijo, v kako zelo hudi stiski so.

Aprila 2023 smo v poslanski skupini SDS pripravili zahtevo za sklic nujne seje matičnega delovnega telesa na temo zaščite dobrega imena in ugleda učiteljskega poklica. Za izhodišče smo vzeli nekatera ekscesna dejanja, in to z namenom, da zaščitimo veliko večino zaposlenih, ki v slovenskem šolskem sistemu vsak dan predano in kakovostno vzgajajo in učijo mlade generacije. Še posebej zato, ker se v javnosti vse prevečkrat izpostavljajo negativni primeri, ki krnijo dobro ime in ugled učiteljskega poklica, pozablja pa se na vse dobre pedagoške delavce.

Maja 2024 smo v poslanski skupini SDS pripravili zahtevo za sklic nujne seje matičnega delovnega telesa na temo vključevanja otrok tujcev v slovenski šolski sistem. Število otrok tujcev, ki vstopajo v slovenski šolski sistem, se zadnja leta izjemno povečuje. Vedno več je osnovnih šol, opozarjajo župani in ravnatelji, kjer je v nekem razredu večina otrok tujcev, ki malo ali skoraj nič ne razumejo slovenskega jezika.

Posledično se slovenski državljani na podlagi teh številk že odločajo, da svojega otroka zaradi velikega števila otrok tujcev ne bodo vpisali v določeno osnovno šolo. Vse večje težave se pojavljajo tudi pri znanju otrok tujcev, ki kljub nezadostni ravni znanja slovenskega jezika napredujejo v višje razrede. Mnogi od njih tako ne usvojijo primernega znanja niti pri slovenskem jeziku niti pri drugih predmetih. Takšna integracija tujcev v družbo, v kateri bodo po vsej verjetnosti odrasli in živeli, zagotovo ni dobra niti zanje niti za slovensko družbo.

Tudi na vprašanje varnosti v šolah ste že opozarjali …

Junija 2024 smo v naši poslanski skupini pripravili zahtevo za sklic treh odborov, med njimi odbora za izobraževanje, znanost in mladino, in sicer na temo medvrstniškega nasilja in varnosti ter romske problematike v slovenskih šolah. Predolgo trajajoča politična preračunljivost in škodljiv populizem pri reševanju romske problematike sta pripeljala do točke, ko se upravičeno sprašujemo o varnosti šolskega prostora. A vprašanje varnosti se ne navezuje samo na romsko problematiko, je pa nesporno z njo zelo povezano. Da imajo šole malo vzvodov, da učinkovito ukrepajo zoper nasilne učence, opozarjajo ravnatelji.

Še pred desetletjem se je na eno razpisano delovno mesto učitelja razrednega pouka prijavilo več kot 100 mladih z diplomo, mnogi od njih tudi z opravljenim strokovnim izpitom in pripravništvom

