Utišati kritika? Federico Pignatelli: »To ni spor o oknih, to je vprašanje svobode govora!«

Piše: C. R.

Okrožno sodišče v Ljubljani je izdalo začasno odredbo, s katero je družbi Eurocapital Partners Estate naložilo, naj v treh dneh odstrani sporočila z oken stavbe na Wolfovi 1 in umakne spletno stran, na kateri je javnosti predstavljala svoj spor z banko UniCredit. Za vsako kršitev je zagrožena denarna kazen.

Ozadje je dolgoletni spor okoli denacionalizirane nepremičnine na Wolfovi 1 in nesoglasja med lastnikom in banko kot nekdanjim najemnikom. Eurocapital odredbo izpodbija in napoveduje pritožbo. Njegov direktor, italijansko-ameriški poslovnež Federico Pignatelli, v odredbi vidi predvsem poskus, da se ga utiša. O tem smo se z njim tudi pogovarjali.

Kako ste sprejeli odločitev sodišča?

Z veliko skrbjo. Ne toliko zaradi mene, ampak zaradi tega, kar odredba pomeni širše. Prepričan sem, da ima javnost pravico spremljati spor, ki se tiče ene najuglednejših stavb v središču Ljubljane. Odredbo bomo izpodbijali s pritožbo in verjamem, da bo nadaljnji postopek pokazal mojo plat zgodbe.

UniCredit trdi, da gre za kampanjo, usmerjeno v škodovanje ugledu banke. Vaš odgovor?

Moje stališče je drugačno in ga bom dokazoval tam, kjer je to prav, pred sodiščem. Prav zato me skrbi odredba, ki še pred vsebinsko odločitvijo o zadevi omeji možnost, da o njej sploh govorim. To po mojem mnenju ni sorazmerno.

Zakaj govorite o svobodi govora?

Ker menim, da svoboda izražanja vključuje pravico kritizirati, tudi kadar je naslovnik velika banka. Če se lahko kritiko utiša z začasno odredbo, še preden se ugotovi, kdo ima prav, potem ni utišan samo posameznik, ampak tudi razprava, ki bi jo javnost morala imeti možnost slišati. Prepričan sem, da je UniCredit s tem, ko se je zatekel k sodnemu sistemu, da bi me »utišal«, želel doseči, da drugi ne bi izvedeli resnice, in se zavarovati pred institucijo, ki zlorablja svoj položaj.

Se boste odredbi podredili?

Spoštujem sodišče in bomo ravnali v skladu z veljavno odredbo, hkrati pa uporabili vsa pravna sredstva, ki so nam na voljo, začenši s pritožbo. Svojih pravic se ne bom odrekel in jih bom uveljavljal po zakoniti poti do konca.

Kaj sporočate javnosti?

Da tega spora ne poganja želja po škodovanju komurkoli, ampak dolgoletno prizadevanje, da se krivice okoli te nepremičnine razčistijo. In da bom naredil vse, kar je v mojih zakonitih močeh, da se resnica o celotni zadevi na koncu pošteno presodi.

P. S.: Zadeva je v sodni obravnavi. Eurocapital napoveduje pritožbo zoper začasno odredbo; o utemeljenosti zahtevkov obeh strani še ni pravnomočno odločeno.