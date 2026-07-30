Umrl znani slovenski novinar, ki je imel posebno poslanstvo

Piše: G. B.

Umrl je Tone Planinšek, dolgoletni sodelavec Radia Ognjišče. Bil je eden od idejnih pobudnikov in dolgoletnih ustvarjalcev oddaje Vstani in hodi, ki je na Radiu Ognjišče nastala z željo, da bi invalidi in bolni imeli svoj prostor v programu, poroča spletna stran radia.

Rodil se je kot zdrav deček, prvi izmed sedmih otrok v kmečki družini. “Bil je star slabo leto, ko so opazili, da se mu je začela kriviti hrbtenica – posledica rahitisa. S težavo zaradi njegove višine je kasneje dobil zaposlitev v tovarni z usnjem, po 20 letih dela pa so ga bolezenske težave prisilile v predčasno upokojitev. Postal je aktiven v Krščanskem bratstvu bolnikov in invalidov, padel je tudi v novinarske vode,” še poroča Radio Ognjišče.

Kasneje je postal prepoznaven po fotoaparatu, pa tudi po radijskem mikrofonu, saj je na Radiu Ognjišče ob pomoči Veronike Vizjak pripravljal oddajo, v kateri so glavno besedo imeli invalidi in bolniki.

Bog mu daj večni mir in pokoj, in večna luč naj mu sveti.