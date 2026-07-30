Kdo ji verjame? Asta Vrečko, ki je kot edina ministrica doslej kričala pred RTV, kako morajo oditi drugače misleči in kako je treba denar namenjati njenim medijem, govori o ustavnosti zakona!

Piše: Celjski glasnik

Nič kolikokrat se je že izkazalo, da je Asta Vrečko ena zadnjih političark, ki bi lahko govorila o zakonitostih in pravicah posameznikov, a to počne na dnevni ravni.

Danes ministrica, ki je edina v zgodovini Slovenije pred RTV Slovenija kričala ter zahtevala “glave” drugače mislečih, danes kriči kako so imeli prav in kako je zakon o RTV Slovenija ustaven. Seveda pri tem ne pove, da je sestava Ustavnega sodišča izrazito levo profiliran in bolj kot pravu sledijo politični agendi.

Še več, ta ista Asta Vrečko bi danes ljudem prepovedala, da bi na referendumu glasovali o smotrnosti plačevanja RTV prispevka. To pa predvsem iz preprostega razloga, saj danes RTV Slovenija služi izključno politični propagandi globoke države ter zaposlovanju političnih agitatorjev za davkoplačevalski denar.

“Ta je ta @AstaVrecko, ki je kot minister kričal pred @RTV_Slovenija in zahteval naše glave. Ta, ki se pojavlja samo v medijih, ki jih tako ali drugače nadzoruje. Ta, ki je denar razdelila samo lastnim medijem,” je ob tem opozoril nekdanji prvi mož RTV Slovenija Uroš Urbanija, ki se je ravno zaradi Astine politike moral posloviti z nacionalnega medija.