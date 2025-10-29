Tudi streljanja Romov prikrivajo. In soodgovorni smo tudi v medijih.

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Na policiji sem preveril, ali drži, da so ljudem prikrivali tudi strelski obračun med Romi na Kozjanskem.

Kot so prikrivali in še prikrivajo, da je smrt Aleša Šutarja posledica udarca Roma, po neuradnih podatkih Sabrijana Jurkoviča. Uradnih podatkov, kdo je umrl in kdo je osumljen umora, policije ni. Policija to prikriva javnosti. O imenih ne sme obveščati skupnosti. Takšna navodila imajo. Še manj o pripadnosti morilca tej ali oni skupini. Ne smejo. Policija zaradi tega še niti inicialk imena osumljenega umora ni razkrila. Mimo oblasti se je razvedelo, da bi naj bil usodnega udarca osumljen Jurkovič.

Ravnajo pa po tajnih navodilih, za katere oblast niso pripravljeni razkriti, kdo in zakaj jih je predpisal, kaj določajo in tudi spori pred informacijsko pooblaščenko o tem niso pomagali.

Ali so Romi streljali tudi na Kozjanskem sem policijo vprašal na dan, ko so v romskih naseljih spet streljali in to iz avtomatskega orožja v času, ko je bil premier Robert Golob v Novem mestu med ljudmi, ki so razočarani nad državo, ker ni sposobna poskrbeti za varnost. In ko je jezo dodatno sprožil posnetek, kako pijan Rom sveče v spomin na umorjenega uporablja za stranišče in se po tem še fizično loti mladeniča, ki ga opozori, naj tega ne počne. Tudi informacije o tem dogodku niso iz policije. Ta prikriva. Tudi pri poročanju o streljanju iz avtomatskega orožja ob obisku premiera, so gladko skrili, da gre za romska naselja, od koder se slišijo rafali. Tako:

“Spoštovani

Malo pred 20.30 smo na interventno številko 113 prejeli več klicev o streljanju v naselju Brezje. Slišati je bilo več posameznih in rafalnih strelov. Na kraj smo napotili več policijskih patrulj, pripadnike Posebne policijske enote in Specialne enote.

Policisti aktivno zbirajo obvestila v cilju zavarovanja kraja storitve in izsleditve storilcev.

Policijske aktivnosti intenzivno potekajo.

S spoštovanjem,

Jože Piletič”

Preverjanje za Kozjansko je, pričakovano, pokazalo, da policija javnosti ne sme povedati, ali so bili vpleteni Romi ali tega zanikati. Celo v primerih, ko ljudje sami to trdijo. Imajo prepoved obveščanja o tem, kdo je zagrešil kriminalna dejanja. Ne smejo razkriti imen, ne inicialk in tudi narodne pripadnosti ne. To javnost celo ve, saj krožijo šale, kako so baker že spet ukradli občani, ki slovijo po posebno dobrem golažu.

Podobno policija ljudem prikriva vsa posilstva, o njih javnosti sploh ne obvešča, prikrivajo tudi številna posilstva migrantov na javnih krajih. Skrili so celo več posilstev in pretep ženske Alija Safiniji, ki je ravno prišel iz zapora, v katerem je bil zaradi mlatenja žensk, ko je kradel. Zaprt je bil prej že večkrat. S tem varujejo, tako trdijo, zasebnost migrantov in posiljenih ali pretepnih deklet, a dejansko je policija sama s tem postala nevarnost skupnosti, ker zaradi prikrivanj ljudje ne vemo za nevarnosti, ki pretijo, da bi se jim lahko izognili. Denimo, dekleta posilstvom. Povrhu vsega je posledica, da je možnih vse več lažnih novic. Policiji, to vemo, ni zaupati. Ljudem prikriva. Sistematično. Da bi se počutili varne. In ljudje potem pač verjamejo družabnim omrežjem. Tam manj lažejo, kako je vse lepo.

Policija javnosti prikriva tudi vse samomore. V ozadju je logika, da obveščanje o tem spodbuja dodatne samomore.

Tako smo o prikrivanju o streljanju Romov na Kozjanskem lahko brali na družabnih omrežjih: “Ob tragičnem dogodku v Novem mestu in kasnejšemu incidentu v Brežicah, ki so ju povzročili pripadniki romske skupnosti, se tudi pri nas, prebivalcih Kozjanskega, poraja strah, da se kaj takega v bližnji prihodnosti ne bi zgodilo tudi v naših krajih, kamor so se pred časom naselili Romi. 22.10. zvečer se je na glavni cesti Buče – Kozje zgodil strelski obračun, v katerem so bili udeleženi Romi. Dogodek ni prišel v medije, niti ni bil omenjen v policijskem poročilu za javnost. Za dogodek ve le peščica lokalnega prebivalstva, vendar bi zaradi previdnosti in lastne varnosti, o dogodku morali izvedeti prebivalci širšega območja. Mediji (24.ur, Večer, RTV, Kozjansko.info) so s spodnjim zapisom bili obveščeni o dogodku, vendar nobeden od medijev novice ni objavil.”

Iz policije so na moje vprašanje, ali so bili res Romi vpleteni v ta strelski obračun, odgovorili, da je bilo res streljanje. Vprašanje, ali so bili vpleteni Romi, pa so ignorirali. In ga še. Vprašal sem še dodatno. Na to ne odgovarjajo. Ne smejo.

Tako so odgovorili o tem, ali so se streljali Romi: “22. oktobra 2025 so bili policisti Policijske postaje Šmarje pri Jelšah obveščeni o sumu storitve kaznivega dejanja grožnje, pri čemer naj bi eden od storilcev, za podkrepitev grožnje, uporabil strelno orožje. Na kraju dogajanja, na cesti Buče – Kozje, so bili v okviru ogleda kraja kaznivega dejanja najdeni tulci, zbrana so bila prva obvestila in izvedeni drugi preiskovalni ukrepi. Že naslednji dan je bil izsleden storilec, ki je tako kot oškodovanec z območja Kozjega. Policisti še naprej zbirajo podatke, ki bi še dodatno razsvetlili okoliščine samega dogodka in bodo po zaključku na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.”

Policija, skratka, onemogoča celo preverjanja, ko mimo njih izvemo, kaj se je zgodilo. A niso krivi policisti in njihovi predstavniki za stike z javnostjo, ki morajo ravnati po navodilih, ki so jih dobili in cenzurirati vsebine, za katere oblasti ocenjujejo, da bi kvarno vplivale na ljudstva. Ravnajo pa po tajnih navodilih, za katere oblast niso pripravljeni razkriti, kdo in zakaj jih je predpisal, kaj določajo in tudi spori pred informacijsko pooblaščenko o tem niso pomagali.

Odgovor na vprašanje, ali policija in posledično tudi mediji prikrivamo, je pritrdilen. Mediji smo pa soodgovorni, ker ne protestiramo in ne zahtevamo poštenega obveščanja javnosti oblasti.

Resnice.

Žrtev takšnega ravnanja so tudi Romi sami. Ker se prikriva konkretne dogodke in tiste, ki so jih zagrešili, obvelja za krivo celotna skupnost.

In dokler si ne upamo javnosti pošteno niti obveščati, vsi ukrepi, ki jih napoveduje vlada, niso veliko vredni.

Še povedati se ne upajo ljudem, kaj se dogaja. Kako bodo potem reševali težave?