Tragično: umrl mladi up slovenskega naravoslovnega raziskovanja, star je bil komaj 24 let!

Piše: C. R.

V torek bodo v Dolu pri Ljubljani pokopali Patrika Žnidaršiča, perspektivnega mladega matematika, programerja in kemika.

Pred skoraj dvema letoma se je mladi Patrik predstavil tudi v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija:

https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/175024467

Na spletni strani Mladi upi so o Patriku Žnidaršiču pred leti zapisali takole: “Patrik Žnidaršič je izjemno nadarjen na področju kemije, matematike in programiranja. K naravoslovju sta ga pritegnila razigranost in dejstvo, da lahko iz le nekaj zakonov in konceptov izpeljemo razlage mnogih pojavov v naravi. Prav ta vidika sta osrednja v matematiki in to ga je tudi usmerilo k odločitvi za vpis na Fakulteto za matematiko in fiziko. Na področju kemije, računalništva, programiranja in matematike dosega vidne uspehe. V šolskem letu 2019/2020 je prejel bronasto odličje na mednarodni kemijski olimpijadi, naslednje leto pa je na 53. mednarodni kemijski olimpijadi stopil še stopničko višje in osvojil srebrno odličje. Ima kar nekaj zlatih priznanj in dobrih uvrstitev na državnih tekmovanjih iz kemije, logike in matematike. Za prihodnost si pušča odprta vrata, saj še ne ve, katera smer ga bo najbolj navdušila.”

Več:

https://www.mladi-upi.si/kandidati/2022/predstavitev/patrik-znidarsic

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.