Število ministrstev zmanjšano, Janša začenja pogovore o prevzemu oblasti

Piše: Spletni časopis

Predsednik SDS Janez Janša bo tudi uradno začel pogovore o prevzemu vlade, ker je 49 poslancev izglasovalo spremembo zakona o vladi, ki število ministrstev z 19 znižuje na 14, število ministrov pa z 20 na 15.

Za spremembo so z eno izjemo glasovali vsi poslanci SDS, NSi (s SLS in Fokusom), Demokratov, Resni.ce in oba predstavnika narodnosti. Glasoval ni le Tadej Osterc (Demokrati). Proti so glasovali štirje poslanci Levice, manjkal je iz te stranke Luka Mesec. Mesec je bil med poslanci, ki so napovedali, da jih na seji ne bo. Poslanci Svobode in SD niso glasovali ne za in ne proti.

Po spremembi zakona o vladi je 47 poslancev po prvem branju odločilo, da je zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije primeren, da bo parlament o njem nadaljeval odločanje še v drugem branju, ko bodo mnenje o rešitvah pripravili pravniki in so mogoča dopolnila in popravki. Glasov je bilo manj, ker za predlog zakona nista glasovala predstavnika narodnosti. Proti je bilo 21 poslancev Svobode, SD in Levice.