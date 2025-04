Tiha privatizacija Šaleške doline

Piše: Marjeta Bogataj

Ljudska iniciativa Velenje opozarja, da vodstvo Premogovnika Velenje pripravlja razprodajo ključnih odvisnih družb. V Premogovniku Velenje na vprašanja o načrtovani prodaji niso jasno odgovorili.

Ljudska iniciativa Velenje je minuli teden opozorila na »nov škandalozen primer razprodaje premoženja v Šaleški dolini, ki poteka pod taktirko SD in Gibanja Svoboda«. Medtem ko rudarji in delavci Premogovnika Velenje bijejo vsakodnevni boj za preživetje, vodstvo podjetja v sodelovanju z novim nadzornim svetom pripravlja razprodajo ključnih odvisnih družb, so zapisali: »Po razpisu za ‘svetovanje pri prodaji’ je jasno, da se načrtuje prodaja podjetij PLP Lesna industrija, SIPOTEH in delov HTZ Velenje. Za zgolj svetovanje pri prodaji teh podjetij bo porabljenih več kot 300.000 evrov brez DDV – skupaj najmanj 366.000 evrov z DDV. Postavljamo jasna vprašanja: Zakaj Premogovnik Velenje namenja tako visoke zneske samo za svetovanje pri prodaji? Kdo bo prejel ta denar in kakšno korist bo to imelo za delavce in lokalno skupnost? Ali to pomeni, da bodo ta podjetja kmalu prodana pod ceno izbranim ‘prijateljem’ političnih elit?«

»Začetek dokončnega uničenja Saleške doline«

V Ljudski iniciativi Velenje so prepričani, da vodstvo Premogovnika Velenje skupaj z novim nadzornim svetom očitno ne vodi sanacije podjetja, temveč pripravlja razprodajo po zgledu uničenja zasavskega premogovništva. »Scenarij je znan: podjetja spraviti na kolena, jih pod ceno prodati in nato izginiti skozi stranska vrata. Kdo bo pokupil ta podjetja? Kako lahko vodstvo upraviči takšno potezo v času, ko je vsako delovno mesto v regiji ključnega pomena?« so še zapisali in dodali, da je omenjeni razpis prvi korak k razpadu Premogovnika Velenje in HTZ ter začetek dokončnega uničenja Saleške doline. »Če tega ne ustavimo, bo sledil val odpuščanj, dokončno uničenje energetskega sistema regije in razprodaja strateškega premoženja.«

Ob tem so navedli povezavo na obvestilo o oddaji naročila male vrednosti, ki je bilo na Portalu javnih naročil Republike Slovenije objavljeno 27. februarja letos. Premogovnik Velenje in njegova družba HTZ Harmonija tehnologije in znanja, ki je invalidsko podjetje, sta iskala svetovalca za vodenje postopka prodaje podjetij PLP Lesna industrija in SIPOTEH ter posameznih dejavnosti HTZ, in sicer za 300.000 evrov.

Premogovnik Velenje: »Navedbe so neresnične«

Na Premogovnik Velenje, ki ga vodi generalni direktor Marko Mavec, smo naslovili vprašanja o načrtovani prodaji podjetij oziroma dejavnosti, med drugim, kako je s prodajo nekaterih dejavnosti HTZ; vlada je namreč nedavno spremenila strategijo upravljanja naložb države z namenom zaščite delovnih mest invalidov. Zanimalo nas je seveda tudi svetovanje pri prodaji in znesek, ki so ga namenili zanj.

»Navedbe v objavi Asmirja Bećarevića na njegovem FB-profilu pod naslovom Tiha privatizacija Šaleške doline, ki jo je posredoval tudi medijem, so neresnične in z njimi zavaja zaposlene, javnost in medije, saj deli povezavo do javnega razpisa, ki je bil objavljen lani septembra in 25. oktobra 2024 tudi že razveljavljen. Da smo omenjeni razpis razveljavili, je razvidno tudi s Portala javnih naročil RS,« so nam odgovorili iz službe za odnose z javnostmi. Na vprašanje, kaj potem pomeni objava na Portalu javnih naročil RS z datumom 27. februar 2025, niso odgovorili. Podrobnejši pogled na to obvestilo, ki ga je navedla ljudska iniciativa, sicer res pokaže, da gre za »dosje« tega javnega naročila, saj denimo ni naveden datum za oddajo ponudb. Poleg tega je spodaj navedeno, da naročilo ni bilo oddano.

»Prestrukturiranje in dezinvestiranje«

Je pa v tem obvestilu navedeno, da bo javno naročilo ponovljeno: »Ta preklicani ali neuspešni postopek se bo znova začel: Da.« Po tem lahko sklepamo, da je prodaja podjetij še vedno v načrtu Premogovnika Velenje. V zelo splošnem odgovoru, ki so nam ga poslali, tega pravzaprav niti niso zanikali: »V Premogovniku Velenje poleg zagotavljanja proizvodnje in prihodnjega obratovanja družbe veliko energije posvečamo tudi prestrukturiranju naših dejavnosti in zagotavljanju razvoja programov, ki imajo svojo prihodnost tudi na trgu zunaj področja energetike. Pri tem gre za prestrukturiranje delovnih mest, ki bi brez preoblikovanja ugasnila skupaj s prenehanjem proizvodnje premoga. Dezinvestiranje v Premogovniku Velenje poteka skladno z usmeritvami države in Slovenskega državnega holdinga (SDH), sredstva, pridobljena s pomočjo dezinvestiranja, pa bodo uporabljena za delovanje in zapiranje Premogovnika Velenje.«

»Golob ni naklonjen Šaleški dolini«

Vsekakor so številni zaskrbljeni. »Naša zaskrbljenost glede dogajanj in pritiska okoli prodaje nepotrebnega premoženja Premogovnika Velenje, ki ga je prej vršil HSE, sedaj pa SDH – beri vlada – je upravičena, še posebej ob upoštevanju vpliva na odločitev o prihodnosti podjetij in delovnih mestih v Šaleški dolini,« je dejal predsednik Mestnega odbora SDS Simon Dobaj.

»Zgroženi smo nad dejanji, ki jih izvajata Gibanje Svobode in Vlada RS, saj so prav oni postavili prek HSE dodatnega člana uprave Premogovnika Velenje v aprilu 2024 najbrž z namenom, da bi se razprodaja in uničenje šaleške energetike lahko začela, še preden bomo izvedeli, kaj se bo zgodilo s PV – TEŠ in zaposlenimi po aprilu 2027. Da predsednik Gibanja Svoboda ni naklonjen Šaleški dolini, je bilo nekajkrat v preteklosti evidentno dokazano − zapreti torej Premogovnik Velenje in po novem toplarno ter vse razprodati in uničiti,« meni Dobaj in dodaja: »Samo s skupnim delovanjem in z odprto komunikacijo lahko prispemo do rešitve, ki bo usklajena z interesi vseh vpletenih in najboljša za nadaljnji razvoj Šaleške doline.«

Premogovnik zaprt do leta 2033? »Nerealno.«

Kot je znano, je Vlada RS 13. januarja 2022 sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Ta določa, da bo Slovenija najpozneje leta 2033 nehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije.

V zvezi s tem pa je vedno več dvomov. Pred kratkim je župan Šoštanja Boris Goličnik ocenil, da bosta Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj (Teš) zaradi sprememb v energetski politiki obratovala še dolga leta. Po njegovem mnenju je namreč nerealno pričakovati, da se bo premogovnik zaprl leta 2033, kot je napovedano, češ da je to nedosegljivo, je poročala STA. Kot je še dejal, bi bilo treba leta 2022 sprejeto strategijo za izstop iz premoga prevetriti, saj zakon o zapiranju rudnika in prestrukturiranju Savinjsko-šaleške regije še nista sprejeta. Pristojne je pozval k čimprejšnjemu sprejetju obeh zakonov.

Titovega trga ne bodo preimenovali v Rudarski trg

Pregovorno rdeče Velenje je vsaj za zdaj zavrnilo predlog, po katerem bi Titov trg preimenovali v Rudarski trg. Predlog so vložili mestni svetniki SDS skupaj s še nekaterimi drugimi, saj menijo, da bi preimenovanje pomenilo priznanje in ohranjanje rudarske dediščine, ki je ključnega pomena za zgodovino in identiteto Velenja. Vendar pa so pred kratkim na seji velenjskega mestnega sveta točko o preimenovanju trga umaknili z dnevnega reda, saj naj bi bil predlog pomanjkljiv in neskladen z zakonodajo. Predsednik velenjske SDS Simon Dobaj je predlog o umiku točke o preimenovanju pospremil z mislijo, »da je prvi polčas dobljen, tekma pa še ni končana«. Svetnik Milan Medved pa je predlagal, da odbor za praznovanje letošnje 150-letnice Premogovnika Velenje, ki ga je imenoval župan Peter Dermol, še enkrat premisli o predlogu in najde primeren način priznanja pomena rudarjev.