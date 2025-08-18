Svetovni slovenski kongres je odslej član mednarodne zveze ETTW

Piše: Lucija Kavčič

Svetovni slovenski kongres je bil junija letos sprejet v članstvo v mednarodni zvezi nevladnih organizacij Europeans Throughout the World – ETTW s sedežem v Bruslju. ETTW povezuje organizacije iz vse Evrope, ki delujejo na področju izseljenskih diaspor.

Prva in glavna naloga mednarodne zveze nevladnih organizacij Europeans Throughout the World – ETTW – Evropejci po svetu je zastopanje interesov sedemnajstih milijonov Evropejcev, ki so se razselili po Evropi in živijo v drugi državi članici EU, ter šestdesetih milijonov Evropejcev, ki živijo zunaj Evrope, pri institucijah Evropske unije v Bruslju. »Gre za veliko čast, da je bil SSK sprejet v ta prestižni klub vplivnih organizacij. Ob tem obljubljamo, da bomo članstvo maksimalno izkoristili za prizadevanje za interese Slovencev v izseljenstvu in domovini,« so ob tem dejali v Svetovnem slovenskem kongresu in sporočili še, da je ob tem prišlo še do enega pomembnega dogodka. Dr. Dejan Valentinčič, ki je bil leta 2022 kot prvi Slovenec že izvoljen v upravni odbor ETTW, je bil ob sprejemu SSK v članstvo ETTW izvoljen za generalnega sekretarja te mednarodne organizacije in je na tem mestu nasledil Danca Steena Illeborga, nekdanjega direktorja Odbora regij EU. Za novega predsednika ETTW je bil izvoljen malteški diplomat Raymond Xerri, ki je na tem mestu nasledil nekdanjega francoskega senatorja Pierre-Yvesa Le Borgna.

Maksimalno zastopani

Včlanitev SSK in pred tem tudi ASEF v to mednarodno povezavo Valentinčič ocenjuje kot izjemno pomembno in prelomno. Gre namreč za eliten klub vplivnih organizacij izseljencev iz evropskih držav, ki je po eni strani namenjen izmenjavi dobrih praks in idej, po drugi pa, kar je zelo pomembno, lobiranju v evropskih institucijah za sprejem ukrepov v korist diaspor, je še dejal Valentinčič za Demokracijo. Iz vsake države sta lahko v ETTW včlanjeni največ dve organizaciji in tako smo v njej Slovenci zdaj maksimalno zastopani in bomo lahko v polnosti predstavljali slovenske prioritete in interese, ki so podobni interesom drugih diaspor – za čezmejno priznavanje univerzitetnih diplom, izvrševanje volilne pravice in podobno, v nekaterih primerih pa se prioritete tudi razlikujejo. Tako npr. romunske organizacije veliko pozornost namenjajo socialnim in delovnopravnim vprašanjem romunskih izseljencev, švedske pa se posvečajo pogajanjem s Tajsko za sklenitev sporazuma o priznavanju zdravstvenih zavarovanj, saj se tja zaradi ugodnejše klime in cenejšega življenja seli veliko švedskih upokojencev.

Priložnost za Slovenijo

»Generalni sekretar skupaj s predsednikom vodi organizacijo, usklajuje torej tematike in prioritete med članicami. Gre seveda za položaj, ki zahteva precej časa in energije, a sem se ga odločil sprejeti, predvsem ker mislim, da bi to lahko bilo zelo pomembno za Slovenijo. To je odlična priložnost, da naše težave in poglede damo v prvi plan celotne evropske zgodbe,« je dr. Dejan Valentinčič povedal o nalogah, ki ga čakajo kot generalnega sekretarja ETTW, in opozoril še na dejstvo, da je tokrat prvič prišlo do tega, da ne predsednik ne generalni sekretar nista zaposlena v institucijah EU, kar daje več svobode pri delovanju, omejitev pa je to, da zato nista stalno fizično navzoča v Bruslju.

Optimizem in zagon

Organizacija ETTW je poleg tega v Bruslju junija s slovesno konferenco praznovala tudi 40-letnico svojega obstoja. Konference, ki jo je s svojim govorom odprla predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, sta se v imenu SSK udeležila predsednica Belgijske konference SSK mag. Nežka Figelj in predsednik Slovenske konference SSK dr. Dejan Valentinčič, ki je tudi sodeloval na okrogli mizi o sodobnih izzivih evropskih diaspor in o tem, kaj bi EU lahko naredila zanje. »Vzdušje na konferenci je bilo zelo optimistično in čutilo se je, da je organizacija pred novim zagonom. Da gre za organizacijo in tematiko, ki uživata ugled, se je pokazalo tudi s tem, da se je dogodka udeležilo kar nekaj veleposlanikov, visokih uslužbencev EU, ne nazadnje pa je za dramatični vložek poskrbel tudi Sveti sedež, saj je kurir nunciature v Belgiji prav ob začetku dogodka prinesel listino s pozdravi in blagoslovi papeža Leona XIV.,« je za Demokracijo dejal Dejan Valentinčič. Sicer pa so na konferenci pogledali na preteklih štirideset let delovanja ETTW, se hkrati poglobljeno zazrli v izzive, ki jih prinaša sedanji čas, in hitro našli skupni jezik, kako jih v tem mandatu nagovarjati.