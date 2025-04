“Strokovni kadri” FURS-a narobe izračunali dohodnino?

Piše: A. H. (nova24tv.si)

Finančna uprava RS (FURS) je ob poslanem prvem svežnju informativnih izračunov dohodnine za leto 2024 sporočila, da se je zgodila napaka. Ironično, in sicer zlasti v navezavi na obljube predsednika vlade Roberta Goloba o zaposlitvi “strokovnega kadra”, kar je še posebej izpostavil ob imenovanju današnjega vodje FURS-a Petra Gruma.

Pri izdaji prvega svežnja se je zgodila tehnična napaka, zaradi katere FURS nekaterim zavezancem, kot so prostovoljni gasilci in pripadniki civilne zaščite, ni priznal olajšave za leto 2024.

Po zakonu o dohodnini so ti zavezanci, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite in reševanja najmanj deset let, upravičeni do osebne olajšave. FURS pridobiva podatke na podlagi evidence, ki jo vodi Uprava RS za zaščito in reševanje. Finančna uprava je potrdila, da bo napako odpravila sama. Zavezanci naj tako ne bi vlagali ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, saj jim bo FURS izdal nove informativne izračune v okviru drugega svežnja, torej konec maja. Vsem zavezancem z omenjeno olajšavo iz prvega svežnja bo FURS poslal posebno obvestilo s konkretnimi informacijami.

“Strokovnost” kadra

Spomnimo se, da je predsednik vlade Robert Golob v svoji predvolilni kampanji večkrat poudaril, da bodo “zaposleni kadri strokovni”. Kadrovanje je bila ena izmed njegovih prioritet, obljubil je, da bo “strokovnost postala najpomembnejši kriterij za zaposlovanja”. Po odstopu takratnega generalnega direktorja FURS-a Ivana Simiča je Golob za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenoval Petra Gruma.

Za Primorske novice je dejal: “Mi smo za vršilca dolžnosti imenovali Petra Gruma. Prihaja iz sistema, je karierni fursovec, ki se je izkazal kot strokovnjak v javni upravi in je zdaj, ko se je nekdo politično poslovil, prevzel funkcijo direktorja. To je popolna razlika. Namesto mojega prijatelja smo imenovali človeka iz javne uprave, ki ga prej sploh nisem poznal, je pa imel najboljše strokovne reference.”

Napake in afera “Watergate”

Kljub tem referencam je Simič opozoril, da so napake, ki se pojavljajo v upravi, znak, da očitno kader ni tako strokoven. Zaradi tega je postavil vprašanje, ali je Peter Grum prava izbira za davčne zavezance. Po njegovem mnenju namreč Grum ni pokazal, da je uprava sposobna delovati zakonito, kar je na koncu v resnici postalo vprašljivo. Ob tem ni mogoče pozabiti, da smo prav pod Grumovim vodstvom doživeli tudi t. i. slovenski “Watergate”. Naj spomnimo, da je policija preverjala sume o odtekanju tajnih podatkov iz FURS-a, kar bi lahko označili za enega od največjih političnih škandalov v državi. Nekdanja predsednica parlamentarne preiskovalne komisije Mojca Šetinc Pašek je takrat razkrila, da je FURS v državni zbor poslal obsežno dokumentacijo, ki naj bi razkrivala davčne tajnosti podjetij in povezanih pravnih ter fizičnih oseb za obdobje 15 let.