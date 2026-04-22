Stevanović v primežu “bojevnic”: Sukičeve, Sluge in Grgurevičeve

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Težki časi čakajo Zorana Stevanovića, ki bo moral krotiti izkušene bojevnice in bojevnike iz Svobode, SD in Levice, je pokazala včerajšnja prva izredna seja državnega zbora, kjer je za podpredsednika 84 poslancev izvolilo Danijela Krivca iz SDS, 88 pa Franca Križana iz Demokratov.

Zdaj vladajoče stranke so takoj povsem pozabile ravnanje njihove predsednice Urške Klakočar Zupančič, ki je redno komentirala nastope opozicijskih poslancev, polemizirala z njimi in celo vpila nanje. Že na prvi seji so obsežno protestirali, ko je Stevanović le opozoril Andrejo Katič iz SD, da ni res, da na kolegiju ni pojasnil, zakaj hiti s prvimi odločitvami v parlamentu.

“Odgovor je bil ta, da moramo postaviti parlament čim prej, da začne funkcionirati glede na trenutno situacijo,” je pojasnil, da ne drži trditev nekdanje pravosodne ministrice Katičeve. Nataša Sukič (Levica) mu je takoj ugovarjala, da ne sme polemizirati s poslanci kot predsedujoči. To je sprožilo smeh ne desni, ker je bilo polemiziranje zadnja leta povsem običajno. Še več, tudi vladni poslanci so pogosto polemizirali z opozicijskimi celo o tem, kakšna poslanska vprašanja si drznejo postavljati premieru Robertu Golobu. In Klakočar Zupančičeva je to nenavadno obrambo Goloba, ki bi se lahko in moral braniti sam, dopuščala. Da nima kaj govoriti, je Stevanoviću zabrusila tudi Janja Sluga (Svoboda) in precej žaljivo podtaknila, da nima pojma o poslovniku: “Če ste začeli sedaj svoj mandat, predvidevam, da ste tudi prebrali poslovnik državnega zbora. V poslovniku zelo jasno piše kakšne so naloge predsednika državnega zbora, taksativno so naštete.” V boj se je vpletla še znana bojevnica brez meja Lena Grgurevič (Svoboda) s podobnimi idejami, kako nov predsednik parlamenta nima pojma niti, kaj je postopkovna razprava.

Stevanovič dejansko ni polemiziral. Katičevo je le opozoril, da širi neresnice o vodenju parlamentu. Če to počnejo namerno in pri tem vztrajajo, je to laganje. Na kolegiju dan prej je razlog za naglico Nataši Avšič Bogovič, ko je izrekala povsem enake očitke kot Katičeva, pojasnil tako:

“Naključja dejansko ne obstajajo niti v slovenski politiki niti nasploh v življenju in dejstvo, da je bilo treba tako hitro speljati vse te zadeve, je samo to, da bi radi čim prej postavili parlament, da začne funkcionirati in da začnemo nekaj dobrega delati za ljudi, zato pravzaprav lovimo te roke. To je vse. Nobene zarote ni treba iskati v ozadju.”

Sukičeva, Sluga in Grgurevič so branile pravico do širjenja propagandnih neresnic svojega pola. Namerno. Stevanović pa ni šel v skrajnosti, ki smo jih spremljali zadnja leta, da bi odvzemal besede ali še kaj hujšega. Ker je novinec v parlamentu, na drugi strani pa so izkušene bojevnice in bojevniki, bo verjetno precejšnje olajšanje, ker je včeraj dobil nekaj pomoči. Predvsem izkušeni politik Danijel Krivec (SDS), ki je bil podpredsednik že zadnja štiri leta, lahko nekoliko olajša težave novega Stevanovića z izkušenim strojem z leve.

Zdaj vladajoči stranke so parlamentarno proceduro tudi že zasule s množico predlogov zakonov, s katerimi želijo onemogočiti spreminjanje zakonov desno sredinski večini, če se bo oblikovala. Enega od teh zakonov, ki ga je podpisal Luka Mesec, nameravajo poslanci z desne na hitro poslati v smeti na izredni seji parlamenta, da bi lahko znižali (in ne povišali) prispevke za socialno varnost. Zahtevo za izredno sejo so pojasnili tako: