Spominska slovesnost v Rovtah, kjer so komunisti pobili kar 218 domačinov

V nedeljo, 24. avgusta 2025, je v Rovtah potekala spominska maša in slovesnost v čast žrtvam vojne in povojnih pobojev. Dogodek sta pripravila Krajevni odbor Nove Slovenske zaveze in tamkajšnja župnija. Slovesnost je bila posvečena 80. obletnici konca druge svetovne vojne ter Evropskemu dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov.

Judita Treven, glavna organizatorka, je po poročanju Družine poudarila, da se prebivalci Rovt še vedno soočajo z bolečo dediščino preteklosti. Ob začetku vojne je imela župnija približno 1.400 ljudi, med njimi okoli 230 mladih moških. Po njenih besedah so komunisti po vojni umorili kar 218 domačinov, večinoma v množičnih povojnih pobojih. “Niti enega izmed njih do danes še nismo dostojno pokopali,” je opozorila in dodala, da uradne obsodbe zločinov še vedno ni bilo.

Na slovesnosti so predstavili tudi podatke iz knjige Slovenski razkol zgodovinarja dr. Jožeta Možine, ki kažejo, da je v občini Rovte med vojno življenje izgubilo 16 odstotkov prebivalstva – od tega kar 14 odstotkov po roki komunistične strani.

Slovesnosti se je udeležila tudi evropska poslanka Romana Tomc.

Komunisti so bili izvajalci zločina proti človečnosti

Slavnostni govornik dr. Janez Zorec, po materi doma iz Rovt, se je rodil leta 1949 v Argentini, zadnja desetletja pa živi in dela v Parizu. V nagovoru je spomnil na Slovence, ki so bili med vojno in po njej pregnani v smrt, tujino ali ideološko razdeljeno domovino. Po njegovih besedah so ti ljudje “pošteni domoljubi, ki so plačali najvišjo ceno zaradi nasprotovanja samooklicani oblasti”.

Zorec je komunistično oblast označil za izvajalko “zločina proti človečnosti”, saj je načrtno in sistematično uničevala del slovenskega naroda. Kritično je spregovoril o današnjem odnosu države do preteklosti, kjer po njegovem mnenju še vedno prevladujejo apologije nekdanjih voditeljev, žrtve pa ostajajo brez priznanja in brez grobov.

Posebej je poudaril, da se je kljub strašnim izgubam iz slovenskega izseljenstva razvila bogata in uspešna skupnost, ki je dala številne umetnike, znanstvenike, misijonarje, športnike ter celo tri kardinale in več škofov. Vse to so potomci tistih, ki so izgubili svojce v povojnih pobojih.

Verniki so prosili tudi za tiste, ki so zločine zagrešili

Spominsko bogoslužje je vodil dr. Andrej Poznič, ki je v prošnjah pri maši poudaril, da žrtve še vedno čakajo na dostojen pokop in javno priznanje storjenih krivic. Verniki so prosili za vse padle, za njihove svojce pa tudi za tiste, ki so zločine zagrešili, in njihove naslednike.

Besede, izrečene pri maši in na sami slovesnosti, so močno odmevale. Verniki in domačini so se spomnili na prazne domove, izropane kmetije, osirotele otroke in strte družine, ki jih je vojna pustila za seboj. Ob tem so znova izrazili hvaležnost vsem, ki so ohranili slovensko besedo in vero tudi daleč od domovine, ter poudarili, da je samostojna Slovenija sad njihovega trpljenja in upanja.

Dogodek v Rovtah je bil tako zaznamovan z jasnimi in odločnimi besedami, ki so pozvale k spoštovanju zgodovinskega spomina, popravi krivic in k temu, da bo resnica nekoč uradno priznana.