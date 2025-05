So devet tisoč evrov pomalicali Maljevcu novinarji?

Piše: Spletni časopis

“Ne iz stanovanjskega sklada, ne Maljevčevega ministrstva nam niso še pojasnili, zakaj so ravno v tem istem času, kot je razvidno iz aplikacije Erar, plačali dva računa, gostilni hiša Fink, prvega za 7.870 evrov, drugega pa za skoraj 1.200 evrov, v skupni višini prek 9.000 evrov. Zato danes o tem povprašamo kar njenega lastnika.”

Tako je na Planet TV Vitomir Petrovič sinoči poročal o preverjanju, zakaj sta državni stanovanjski sklad in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac v Hiši Fink pomalicala za skoraj devet tisoč evrov dobrot. Računi so bili izdani 27. 3., le nekaj dni po tem, ko so v Novem mestu odprli sosesko s 186 neprofitnimi stanovanji, ki so posledica projektov še prejšnje vlade Janeza Janše.

Petroviču je podrobnosti razkril lastnik Damjan Fink, ki je povedal: “So bili pri nas že enkrat prej in so rekli, če bomo naredili ponudbo za otvoritev cele soseske, kjer bo okoli 300 ljudi. In smo jim tam naredili pogostitev, kjer je bila vrednost po osebi manj kot 30 evrov v bistvu, tako da smo naredili res dobro ceno. To gre za dezinformacijo, to je bil catering izven naše Hiše Fink.”

Po poročanju Petroviča je bila pogostitev izven restavracije za 7.870 evrov, manjši račun za 1.200 evrov pa je bil za skupino, ki pa je prišla v restavracijo. Fink je to opisal tako: “Ta drugi račun so bili pa gostje, ki pa jaz ne vem, kateri so bili tukaj, nobenih političnih oseb tukaj ni bilo, vem, da so bili, prišli sem jest ala carte in jedli juho, glavno jed, sladico, tako da je račun popolnoma normalen. Naše jedi so, od dnevne jedi, ki stanejo 10 evrov, kosila, ki stanejo 18 do 25 evrov in degustacijski jedilnik. V bistvu naše cene so na ceniku transparentne in vidne.”

Razlog za to, da o tej zanimivi rabi denarja, ki jo je razkril Bojan Požar, drugi mediji malo poročajo, je lahko tudi, ker so malicali na državne stroške tudi novinarji, ki zaradi tega vedo, za kaj je šlo in ali je bilo okusno, iz povsem osebne izkušnje. A tega, dokler stanovanjski sklad in ministrstvo molčita, komu vse sta plačala pogostitev, ne bomo vedeli.

Hiša Fink ponuja dobro hrano in pijačo in zaradi tega najbrž k njim pogosto zaidejo tudi državni in paradržavni organi. Tako to kaže aplikacija Erar o največjih plačnikih zadnjih pet let: