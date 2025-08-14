Slovenija gospodarsko vse bolj gospodarsko nazaduje, podjetniki so zelo zaskrbljeni, Golob pa spet zavaja

Piše: M. Č., C. R.

Najnovejši statistični podatki za drugo četrtletje 2025 kažejo 0,7-odstotno gospodarsko rast, kar pomeni, da je rast v prvem polletju zgolj 0,1-odstotna v primerjavi z enakim obdobjem lani. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ob tem izražajo zaskrbljenost, saj so upadle investicije v opremo, stroje in transportno opremo, prav tako pa upada število zaposlenih.

Domača potrošnja, ki je pozitivno vplivala na gospodarsko aktivnost, zlasti storitvene dejavnosti, je sicer za 1,5-odsotne točke nižja kot lansko drugo četrtletje. To pomeni, da potrošniki vendarle niso več tako optimistično naravnani.

Tudi v malem gospodarstvu ni pretiranega optimizma, nižje kot pred enim letom so namreč tudi investicije v opremo in stroje, skupaj za 1,3 odstotka, investicije v transportno opremo pa so se zmanjšale za 6,7 odstotka. “Slednji podatek nas lahko zelo skrbi, saj je prevozniški sektor tisti, ki najprej občuti ohlajanje gospodarstva. Če k tem številkam dodamo še podatke o znižanju zaposlenosti, ki je bila v letošnjem drugem četrtletju nižja za 4,4 tisoč oseb ali za 0,4 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani, lahko zaključimo, da razlogov za optimizem ni. Gospodarska aktivnost v Sloveniji in polnjenje državne blagajne vendarle ne sledita povečanim izdatkom države, ki so letos rekordni,” sporočajo iz OZS.

»Prepričani smo, da bi danes beležili precej boljše rezultate o gospodarski aktivnosti v Sloveniji, če država ne bi v tolikšni meri obremenjevala obrtnikov in podjetnikov ter celotnega slovenskega gospodarstva. Finančne dajatve oz. novi »prispevki«, kot je denimo pobiranje denarja na zalogo v primeru dolgotrajne oskrbe, na drugi strani pomenijo zategovanje pasu in manj investicij v razvoj, opremo ter zaposlovanje novih kadrov. Ob novih in novih dajatvah bomo na dolgi rok vsi na slabšem, ne le gospodarstvo,« ob tem opozarja predsednik OZS Blaž Cvar.

A kot kaže, niti premier Robert Golob niti gospodarski minister Matjaž Han o tem ne razmišljata, čeprav ima Han občasno tudi “ločena mnenja”. Prav nasprotno: Golob je komentiral te podatke in se pri tem sprenevedal. V podatkih o gibanju obsega bruto domačega proizvoda (BDP), ki se je po padcu v začetku tega leta v drugem četrtletju spet okrepil, se po besedah predsednika vlade Roberta Goloba odražajo vladne prioritete. Pričakuje, da se bo gospodarska rast nadaljevala, je zapisal na vladnem profilu na omrežju X.