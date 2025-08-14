Slovenija gospodarsko vse bolj gospodarsko nazaduje, podjetniki so zelo zaskrbljeni, Golob pa spet zavaja

Piše: M. Č., C. R.
Najnovejši statistični podatki za drugo četrtletje 2025 kažejo 0,7-odstotno gospodarsko rast, kar pomeni, da je rast v prvem polletju zgolj 0,1-odstotna v primerjavi z enakim obdobjem lani. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ob tem izražajo zaskrbljenost, saj so upadle investicije v opremo, stroje in transportno opremo, prav tako pa upada število zaposlenih.
Domača potrošnja, ki je pozitivno vplivala na gospodarsko aktivnost, zlasti storitvene dejavnosti, je sicer za 1,5-odsotne točke nižja kot lansko drugo četrtletje. To pomeni, da potrošniki vendarle niso več tako optimistično naravnani.
Tudi v malem gospodarstvu ni pretiranega optimizma, nižje kot pred enim letom so namreč tudi investicije v opremo in stroje, skupaj za 1,3 odstotka, investicije v transportno opremo pa so se zmanjšale za 6,7 odstotka. “Slednji podatek nas lahko zelo skrbi, saj je prevozniški sektor tisti, ki najprej občuti ohlajanje gospodarstva. Če k tem številkam dodamo še podatke o znižanju zaposlenosti, ki je bila v letošnjem drugem četrtletju nižja za 4,4 tisoč oseb ali za 0,4 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani, lahko zaključimo, da razlogov za optimizem ni. Gospodarska aktivnost v Sloveniji in polnjenje državne blagajne vendarle ne sledita povečanim izdatkom države, ki so letos rekordni,” sporočajo iz OZS.
»Prepričani smo, da bi danes beležili precej boljše rezultate o gospodarski aktivnosti v Sloveniji, če država ne bi v tolikšni meri obremenjevala obrtnikov in podjetnikov ter celotnega slovenskega gospodarstva. Finančne dajatve oz. novi »prispevki«, kot je denimo pobiranje denarja na zalogo v primeru dolgotrajne oskrbe, na drugi strani pomenijo zategovanje pasu in manj investicij v razvoj, opremo ter zaposlovanje novih kadrov. Ob novih in novih dajatvah bomo na dolgi rok vsi na slabšem, ne le gospodarstvo,« ob tem opozarja predsednik OZS Blaž Cvar.
A kot kaže, niti premier Robert Golob niti gospodarski minister Matjaž Han o tem ne razmišljata, čeprav ima Han občasno tudi “ločena mnenja”. Prav nasprotno: Golob je komentiral te podatke in se pri tem sprenevedal. V podatkih o gibanju obsega bruto domačega proizvoda (BDP), ki se je po padcu v začetku tega leta v drugem četrtletju spet okrepil, se po besedah predsednika vlade Roberta Goloba odražajo vladne prioritete. Pričakuje, da se bo gospodarska rast nadaljevala, je zapisal na vladnem profilu na omrežju X.
Na Statističnem uradu RS so danes povedali, da se je obseg BDP Slovenije po padcu v prvih treh mesecih letos, ki je bil po popravljenih izračunih 0,6-odstoten, v drugem letošnjem četrtletju povečal. Na letni ravni je bila rast 0,7-odstotna. Pozitivno je k njej prispevalo predvsem zasebno trošenje, ki se je povečalo za 3,6 odstotka in torej opazno bolj kot v predhodnih četrtletjih.
Golob je v odzivu zapisal, da Slovenija ostaja stabilna in usmerjena v razvoj. “Ne glede na zahtevne mednarodne razmere beležimo gospodarsko rast, pričakujemo, da se bo ta tudi nadaljevala,” je dodal.
V podatkih o gibanju BDP v drugem četrtletju se po njegovih besedah odražajo vladne prioritete, v katere država vlaga z jasnim ciljem izboljšanja kakovosti življenja državljank in državljanov. “Slovenija bo še naprej krepila svojo odpornost, konkurenčnost in preudaren gospodarski razvoj,” je na X še zapisal Golob.