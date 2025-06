Slabo nam kaže: pol milijarde minusa v petih mesecih

Piše: Spletni časopis

Po informaciji o največjem upadu BDP v EU, ki so ga v Sloveniji zaznali evropski statistiki in slabših obetih za državo, ki jih je napovedala OECD, ki je napoved rasti za letos znižala z 2,6 na 1,6 odstotka, je zdaj temno sliko dogajanja predstavil še fiskalni svet v mesečnem poročilu.

“Državni proračun je imel v prvih petih mesecih leta primanjkljaj -551 milijonov evrov, medtem ko je imel v enakem obdobju lani presežek. Saldo se je tako v enem letu poslabšal za 765 milijonov evrov. Prihodki so bili medletno nižji, medtem ko se je rast odhodkov več kot podvojila glede na enako obdobje lani. Dinamika vseh ključnih kategorij prihodkov se upočasnjuje. Za uresničitev projekcij iz veljavnega proračuna bi se morala njihova rast v preostanku leta precej okrepiti. Okrepljena rast odhodkov je široko osnovana, največ k njej prispevajo višji stroški dela ob uvajanju novega plačnega sistema. Za projekcijami iz veljavnega proračuna najbolj zaostaja investicijska poraba, ki je medletno nižja predvsem zaradi manjšega obsega financiranja z evropskimi sredstvi. Sanacija po poplavah zaostaja za načrti, saj je bilo v prvih petih mesecih letos za ukrepe izplačanih le okoli desetina predvidenih sredstev. Sklad za obnovo je konec maja sicer razpolagal s skoraj 700 milijoni evrov.”

To so glavni poudarki mesečne informacije fiskalnega sveta, ki so jo objavili danes. Celotno analizo dogajanja si lahko preberete tukaj: Mesečna informacija.

Med ugotovitvami so tudi, da je rast prihodkov od DDV nižja kot v enakem obdobju lani, kar povezujejo z upočasnjeno gospodarsko aktivnostjo. Prihodki od trošarin so medletno nižji že od začetka lanskega leta. Prihodki od evropskih sredstev pa so bili medletno za okoli četrtino nižji zaradi počasnega črpanja sredstev iz finančne perspektive 2021-2027.