Se obeta policijska stavka?

Piše: C. R.

Svet Policijskega sindikata Slovenije se je včeraj preoblikoval v stavkovni odbor. Vzrok je neučinkovitost ter po mnenju sindikata očitno zavlačevanje pogajanj vladne strani za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javni red in varnost, ki potekajo že več kot leto dni. Če se ne uspejo dogovoriti, napovedujejo možnost stavke še pred volitvami.

Kot so poudarili v policijskem sindikatu, vlada namesto sklenitve aneksa, v katerem bi se uredila ključna vprašanja, predlaga zgolj podpis “dogovora”, brez jasnih garancij in pravne zaveze izvršljivosti.

“Pri tem ključna vprašanja urejanja delovnih pogojev, kot je izmensko delo, delo ob praznikih, nadure, odmori in počitki, vzpostavitve kariernega sistema v policiji in ureditev specifičnih delovnih mest strokovno tehničnega kadra v tarifnem delu, prelagajo v nedoločeno prihodnost, zgolj z obligacijo ‘prizadevanja’, pri čemer se določene rešitve pogojujejo tudi z morebitnimi spremembami druge zakonodaje,” so zapisali v sporočilu za javnost.

V sindikatu poudarjajo, da delujejo izključno v zaščito pravic in dostojanstva članstva zaposlenih v ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi, obenem pa opozarjajo, da preoblikovanje v stavkovni odbor pomeni “organiziran in zakonit okvir za nadaljnje korake ter jasen pritisk za sprejem takojšnjih in zavezujočih rešitev.”

Dodatno pojasnjujejo, da so še vedno pripravljeni za tvorno sodelovanje z namenom iskanja pravno zavezujočih rešitev, ki pa morajo biti izvedene “v določenih realnih in razumnih rokih”. Če teh rešitev ne bodo uspeli dogovoriti, bodo prisiljeni uporabiti vsa možna sredstva sindikalnega boja za dosego dogovorjenih ciljev, vključno z napovedjo stavke, kot je za STA dejal podpredsednik sindikata Marko Jakac, že pred parlamentarnimi volitvami. V sredo je nov krog pogajanj, je še dodal.