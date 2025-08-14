Saj ni res, pa je: KPK v primeru zaposlitve Črnčeca na SDH ustavila preizkus in podala zgolj “priporočila”

Piše: C. R.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ustavila predhodni preizkus, ki so ga začeli na podlagi januarja prejete prijave glede zaposlitve nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Damirja Črnčeca v SDH, poroča Delo. KPK sicer ni potrdila kršitev zakonodaje, zaradi zaznanih “resnih korupcijskih tveganj” pa bo izdala priporočila.

Če si na pravi strani, ti nič ne morejo. To dokazuje primer Damirja Črnčeca, nekdanjega državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu.

Kot je razvidno iz mesečnega poročila KPK, v zvezi z januarsko prijavo, ki je vsebovala očitke o političnem kadrovanju, niso potrdili kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so pa zaznali korupcijska tveganja. Na seji 9. julija so tako sprejeli tudi sklep, da se postopek prehodnega preizkusa ustavi in da se glede zaznanih tveganj “določenemu državnemu organu izdajo priporočila za preprečevanje zaznanih korupcijskih tveganj, ki se jih objavi na spletni strani komisije”.

Prav tako so sklenili, da se “določenemu organu posredujejo ugotovitve”, da se prijava “v obravnavo odstopi nadzornemu svetu določenega pravnega subjekta” in da se v zvezi s sumi kršitev določb o omejitvah poslovanja s povezanimi osebami “preuči uvedba postopka o prekršku”.

Kot so poročanje časnika na KPK potrdili tudi za STA, vsi sklepi, ki jih je sprejel senat, še niso izvedeni in poslani naslovnikom, a bodo to storili v kratkem. Več informacij pred tem ne razkrivajo.

V dodatnem pojasnilu za medije pa so v KPK izpostavili, da kljub dejstvu, da komisija na podlagi razpoložljive dokumentacije ni ugotovila utemeljenih sumov za kršitev iz lastnih pristojnosti in posledično uvedla preiskave, iz zadeve izhajajo določena resna korupcijska tveganja, za katera bo komisija izdala priporočila in jih v najkrajšem možnem času, skupaj z ugotovitvami zaradi interesa javnosti, tudi objavila. Po informacijah komisije postopek v zvezi s tem primerom vodijo tudi na policiji.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH) pa so za Delo pojasnili, da bo njihov nadzorni svet to zadevo obravnaval na prihodnji redni seji, ki bo predvidoma v drugi polovici septembra.

Črnčec, ki je bil pred tem državni sekretar na obrambnem ministrstvu, se je s 1. februarjem zaposlil kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost SDH. KPK pa je ob tem prijela prijavo z očitki o političnem kadrovanju.

Zanimivo je, kako se KPK v takih primerih zavaruje z raznimi evfemizmi. Bo tako tudi v primeru Roberta Goloba?