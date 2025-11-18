Saj ni res, pa je! Ko država umira na obroke, Asta Vrečko ustanovi zavod za sodobni ples!

Piše: Celjski glasnik

Kljub temu, da je jim je težko zaupati, se Asta Vrečko pri svoji video objavi o zavodu za sodobni ples le ni o vsem zlagala.

Dejala je namreč, da uresničujejo predvolilne obljube in tokrat je uresničila predvolilno obljubo Roberta Goloba, da ljudje plešejo. Iz kakšnega razloga pa naj bi plesali, pa je že bolj kompleksna tema!?

Dejanja Aste Vrečko ter Levice dejansko spadajo v kategorijo: Saj ni res, pa je. Dejansko se danes Asta Vrečko hvali z ustanovitvijo javnega zavoda za sodobni ples, medtem ko državljani ne morejo do drugih javnih dobrin.

