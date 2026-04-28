Raziskave: SDS spet na vrhu, Svoboda, Demokrati in Resni.ca navzdol

Piše: Spletni časopis

SDS Janeza Janše je po sinoči objavljeni raziskavi Mediane za POP TV spet prevzela vodstvo pred Gibanjem Svoboda Roberta Goloba, ki v primerjavi z volitvami izgublja.

Mediana je pred volitvami najbolj točno napovedala relativno izenačen rezultat med Svobodo in SDS in tudi tretje mesto NSi (s SLS in Fokusom). Če bi bile volitve danes, bi po tej agenciji relativno zmago slavila SDS, ki ji je izmerila 29,1 odstotka podpore. Gibanje Svoboda, ki po prvi povolilni meritvi, ko so se še pogovarjali o sestavi vlade, držala volilni rezultat (28,7 %), zdaj zdrsnila na 27,9 odstotka. Razlika med vodilnima strankama je presegla odstotno točko v korist SDS.

NSi, SD in Levica v vzponu, Demokrati in Resni.ca navzdol

Ob SDS se vzpenja še NSi Jerneja Vrtovca, ki je na volitvah dosegla 9,3 odstotka, v zadnji meritvi pa so se povzpeli na 10,3 odstotka. Nasprotna je pot stranke Demokrati Anžeta Logarja. Od volilnih 6,7odstotka so se v raziskavah najprej dvignili na 6,8 odstotka (Delo), sinoči pa pristali na 4,9 odstotka. Podobno navzdol za zdaj kaže Resni.ci Zorana Stevanovića.

Stranka Volitve (22.3.) Mediana (POP TV, 26.4.) Trend SDS 27,9 % 29,1 % ▲ GS 28,7 % 27,9 % ▼ NSi 9,3 % 10,3 % ▲ SD 6,7 % 7,1 % ▲ Levica 5,7 % 6,9 % ▲ Demokrati 6,7 % 4,9 % ▼ Resni.ca 5,5 % 4,6 % ▼

Vladni partnerici Svobode zadnja leta SD Matjaža Hana in Levica Aste Vrečko in Luke Meseca ostajata v varnih vodah nad parlamentarnim pragom. SD je po padcu na volitvah (6,7 %) nekoliko okrevala in dosegla 7,1 %, Levica pa se je po volilnih 5,7 % (skupaj z Vesno) povzpela na 6,9 %.

Primerjava napovedi volitev, volitev in prvih meritev po njih, je takšna:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Primerjave niso preproste, ker meritve različne agencije opravljajo z različnimi vprašalniki, tehnično na različne načine, rezultate prikazujejo različno in jih še različno obtežujejo, načine dela pa pogosto tudi skrivajo.