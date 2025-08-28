(PROTI ZASTRUPLJANJU BOLNIKOV) Kako oddati podpis za referendum na upravni enoti

Piše: C. R.

Prihodnji teden, 1. septembra, se bo začelo zbiranje podpisov za referendum proti zastrupljanju bolnikov. Potrebno je zbrati 40 tisoč podpisov.

Na upravno enoto morate s seboj vzeti osebni dokument. Na ustreznem okencu povejte, da hočete oddati podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov (to je uraden naziv referendumske pobude). Uslužbenka vas bo vnesla v računalnik, potem pa se boste podpisali na ekranček, tako kot na pošti, ko dvignete priporočeno pošto. Ko podpišete, morate reči uslužbenki, da prosite za potrdilo, da ste oddali podpis. Če ne boste rekli za potrdilo, ga ne boste dobili in ne boste mogli vedeti, da je vaš podpis res oddan. Na potrdilu, mora pisati vaše ime in priimek in da ste oddali podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov.

Pomembno je, da se dobro organiziramo in da vsak od nas povabi, še bolje pa kar pripelje na upravno enoto svoje prijatelje in sorodnike. Prosimo, računajte, da si boste v prvih dneh septembra vzeli čas in oddali svoj podpis na upravni enoti, potem pa spodbujali vse okoli sebe, da to storijo tudi oni.

Vsi, ki imate digitalno potrdilo, boste podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov lahko oddali tudi preko računalnika. Povezavo pošljemo takoj, ko bo preverjeno delovala.