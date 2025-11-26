Priseljenci iz bivše SFRJ privilegirano do EU vozniških

Piše: Spletni časopis

Priseljencem iz dela balkanskih držav, a le tistih, ki so bile nekoč v Jugoslaviji, bo oblast po letu avtomatično priznala njihova vozniška dovoljenja in jim ne bo več treba delati praktičnega izpita in predložiti zdravniškega potrdila, da bi pridobili slovensko in s tem evropsko vozniško dovoljenje.

Tako je odločilo 43 poslancev vladne koalicije, ki je izglasovalo zakon, ki so ga sami predlagali in ne vlada, kar bi bilo strokovno bolje preverjeno. Po enaki bližnjici so uzakonili državno pomoč pri samomorih, ki je ravno padla na referendumu. Prva podpisana pod predlogom spremembe je Sandra Gazinkovski (Svoboda). Proti je bilo 25 poslancev opozicije in tudi poslanec Svobode Miroslav Gregorič.

Gregorič je glas proti pojasnil tako: “Žal bom glasoval proti noveli, tudi podpisal nisem tega, pa tudi vprašali me niso, ali bi hotel podpisati. Moti me, ker vlada ni dala mnenje. Moti me, ker nihče ni vprašal Agencijo za varnost prometa. Moti me, ker ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ni dalo besedice glede Acquis communautaire (usklajenosti z evropskim pravom – opomba novinarja). Ali mi s tem kršimo ali ne kršimo, oni verjetno so pristojni, da bi to vedeli. Državni svet je proti, Zakonodajno-pravna služba opozarja na neskladnost z direktivami in uredbami EU in na diskriminatornost do drugih držav. Zdaj pa, mi s tem, jaz nisem proti ureditvi tega področja, ampak na ta način mi pa ni všeč, mi favoriziramo državljane bivših republik SFRJ. V neenakopraven položaj postavljamo druge tuje delavce ali državljane, na primer Albanije, ki je tudi zahodni Balkan. Zakaj smo Albance izključili iz tega? Pa niso še v EU. Moldavije, Gruzije, Turčije, Ukrajine. V zadnjem času prihajajo delavci iz Nepala, iz Indije, iz Filipinov in tako naprej. Ne, ti so drugorazredni ali ne vem kakšni. Mislim, da bi bilo dosti bolj iti v recipročnost. Veljavnost veljavnosti vozniških dovoljenj, da so naša dovoljenja priznana na Kosovu, v Makedoniji, v Albaniji in obratno, na osnovi bilateralnega sporazuma. Sedaj bomo pa avtomatsko izdali EU vozniško dovoljenje in tisti, ki imate že novo vozniško dovoljenje, ki je digitalno, ima v levem zgornjem kotu modro polje. Torej to je EU vozniško dovoljenje. In mi bomo pa to naredili z ala card novelo, z lex specialis za bivši bivše republike SFRJ. Pa, da ne bo pomote, jaz sem vedno užival v bivših republikah SFRJ, tudi leto pa pol sem delal na Hrvaškem, leto pa pol sem delal na Kosovu, dva meseca sem delal v Srbiji na evropskih projektih, tako da z velikim veseljem hodim tja. Sicer pa maksimalno podpiram prizadevanja vseh držav zahodnega Balkana, da pridejo čim prej v EU in bomo imeli čim prej enako vozniško dovoljenje.”

Miroslav Gregorič (Svoboda) Foto: DZ/ Matija Sušnik

Pred glasovanjem je glas proti napovedal v imenu SDS BOJAN PODKRAJŠEK. Tako: “Trenutno je čakalna doba za praktični del opravljanja vozniškega izpita v Sloveniji v Ljubljani nekje sto dni, na mariborskem koncu pa 87 dni. Evropski poslanci so 21. 10. sprejeli korenite spremembe glede vozniških dovoljenj v Evropski uniji. Koalicija, Svoboda, SD in Levica pa predlaga zakon o voznikih po skrajšanem postopku brez mnenja vlade in brez mnenja Agencije republike slovenije za varnost cestnega prometa za vsa vozniška dovoljenja, ki so bila izdana v Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Kosovem in Srbiji. In nekdo, ki danes pride živeti v Slovenijo, je eno leto prijavljen v Sloveniji in po enem letu gre na našo upravno enoto in dobi evropsko vozniško dovoljenje. Za poslansko skupino SDS je to nesprejemljivo. S tem se bo seveda poslabšala prometna varnost v Republiki Sloveniji, pa tudi Evropski uniji in mi bomo odločno nasprotovali proti.

Gazinkovska pa mu je odgovorila: “Absolutno podpiram ta zakon in to zato, ker ti ljudje delajo, živijo v Sloveniji vsaj 185 dni, preden gredo opravljat praktični del izpita. Ti ljudje so na cesti, vozijo, če bi bilo karkoli narobe, bi imeli več, verjetno več nesreč. Mislim, da ni narobe. To so ljudje z izkušnjami v prometu in prav je, da se jim olajša sistem, olajša na način, tako da bodo lahko normalno delali in živeli v naši državi. Zato podpiram zakon in bom tudi glasovala za.”

Matej Tašner Vatovec (Levica) in Sandra Gazinkovski (Svoboda) Foto: DZ/Matija Sušnik

Ostali so ob glasovanju molčali in odločili s pritiskom na tipko.