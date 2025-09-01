Primerjava cen goriv med Slovenijo in Hrvaško: Golobova vlada zvišala trošarine, a v proračun dobila manj

Piše: Moja Dolenjska, Spletni časopis

Za torek, 26. avgusta 2025, je bilo pričakovano, da se bodo goriva ob nižjih borznih cenah surove nafte na svetovnih trgih pocenila, do česar pa ni prišlo. Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je namreč zvišala davek (trošarino) in s tem preprečila pocenitev.

Vlada je trošarino za neosvinčen bencin zvišala za odstotek, za dizel 4,1 odstotka in za kurilno olje za 11,8 odstotka.

Cene so ostale enake kot pred tem, na Hrvaškem, kjer vlada cen ne omejuje več tako kot to počnejo v Sloveniji, pa sta nižji ceni za dizel in kurilno olje. Cene goriva na Hrvaškem tako še naprej ostajajo nižje kot v Sloveniji. Bistveno cenejši sta dizelsko gorivo in kurilno olje. Ceni slednjih sta se pravzaprav prejšnji teden celo nekoliko znižali, bencin pa je ostal na enaki ravni.

Primerjava cen, za liter goriva, v evrih:

Slovenija Hrvaška 95-oktanski bencin 1,443 1,43 dizel 1,465 1,34 kurilno olje 1,063 0,72

V Sloveniji moramo za 50 litrov 95-oktanskega bencina odšteti: 72,15 evra. Na Hrvaškem 71,50 evra.

50 litrov dizla stane v Sloveniji 73,25 evra. Na Hrvaškem 67,00 evra (pocenitev za 50 centov).

100 litrov kurilnega olja stane v Sloveniji 106,30 evra, na Hrvaškem 72 evrov.

Trenutne cene, tudi za ostale države, so dostopne na povezavi: cene-goriva

Cene veljajo do vključno 8. septembra 2025.

Model za izračun cen je enak tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, kjer pa so cene pogonskih goriv zaradi nižjih davkov že dlje časa precej nižje kot v Sloveniji. V Sloveniji vlada cene še vedno omejuje, na Hrvaškem so sproščene in so kljub temu nižje kot v Sloveniji.

V Sloveniji od litra posameznega goriva plačujemo naslednje zneske trošarine (davka):

za neosvinčeni bencin: 0,50177 evra

za dizel: 0,45022 evra

za kurilno olje: 0,18676 evra

Tako pa je bilo poleti 2020, ko je bilo gorivo v Sloveniji daleč najcenejše, na Hrvaškem pa je bilo dražje za 20 %. V času zdajšnje vlade so se stvari bistveno spremenile, v škodo Slovenije.

S trošarinami na naftne derivate je vlada letos v pol leta zbrala skoraj pol milijarde evrov, kar je manj kot lani v istem času in krepko manj od proračunskih načrtov. Razlog za to je, pojasnjuje vlada, ker se je zmanjšala prodaja goriv. Grafično upad prodaje po mesecih vlada v poročilu o poslovanju proračuna v prvi polovici leta prikazujejo tako:

Zmanjšanje prihodkov proračuna so iz vlade pojasnili tako: “Trošarine na naftne derivate (bencin, plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje) zajemajo približno 99 % vseh trošarin na energente in električno energijo, zato je realizacija odvisna predvsem od višine trošarin za te vrste energentov in od prodanih količin. Trošarine od naftnih derivatov in električne energije so v prvi polovici leta znašale 499,2 mio. EUR, kar je za 0,7 % manj kot v enakem obdobju lani in pomeni 45,2 % teh prihodkov predvidenih v sprejetem proračunu za leto 2025. Upad trošarin od energentov je posledica manjših prodanih količin energentov kot v lanskem letu.”

Med zanimivejšimi podatki o poslovanju države v pol leta, poročilo vlade o tem je zadnje dni prišlo v parlament, je tudi o uspešnosti črpanja evropskih sredstev, ki je tudi precej podpovprečna.

Podatki o celotnem porabljenem in zbranem denarju vlade (brez pokojninske, zdravstvene blagajne in proračunov občin) so takšni:

Celotno Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v obdobju januar–junij 2025 je takšno: