(PREJELI SMO) Združenje zasebnih vrtcev Slovenije: Ni denarja za zimski regres v zasebnih vrtcih s koncesijo 

Vlada RS na čelu z njenim predsednikom dr. Robertom Golobom je izgubila občutek za pravičnost in enakost. Pod veliko krinko solidarnosti se dogajajo najgloblje kršitve ustavnih načel in zakonskih pravic in to prav tam, kjer bi morali biti otroci, starši in izvajalci javne službe najbolj zaščiteni.

Dne 24. novembra 2025 smo naslovili dopis na Kabinet predsednika vlade RS, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance v katerem smo pojasnili situacijo koncesionarjev v predšolski vzgoji in izobraževanju ter jih zaprosili za korekcijo predpisa. Kljub izjemno kratki časovnici za izvajanje sprejetega zakona, nam do danes niti eno ministrstvo ni poslalo odgovora. Le MJU je odstopil zadevo še Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in nas o tem obvestil. Popolnoma nerazumno je, da se čez noč sprejme zakon, potem pa nastopi molk organov, ki bi morala biti tam za nas, državljane. 10 dni je več kot dovolj, da odgovorni pripravijo odgovor in popravke napak, ki so jih uzakonili.