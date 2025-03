(PREJELI SMO) Pomoč gospe pri popravilu salonitne strehe

Piše: Slovenska karitas

Gospa živi sama v enostanovanjski hiši s streho, prekrito z dotrajanimi salonitnimi ploščami.

Te so na več mestih poškodovane, prepuščajo vodo in se drobijo, kar predstavlja nevarnost za okolico zaradi vsebnosti azbesta. S pokojnino in vdovskim dodatkom si ne more privoščiti obnove strehe, prihrankov nima, prav tako nima nikogar, ki bi ji lahko finančno pomagal.

Ker je sanacija nujna in si je gospa ne more privoščiti, prosimo za pomoč pri obnovi, da bo lahko preostanek življenja preživela varno v svojem domu.