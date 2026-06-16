(PREJELI SMO) Odgovori in nerazumna dejanja velenjskega župana

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

V časopisu (NAŠ ČAS, 11. junija 2026, stran 3) smo lahko prebrali članek o vprašanjih občanov in odgovorih župana nanje. Že na začetku se prebere o velikih težavah s parkirišči ob stanovanjskih blokih in naseljih, a od župana ni bilo nič pametnega zapisanega za te rešitve. Prav tako se vidi, da trenutna politika velenjske občine nima nobenega interesa za obnovo ali ohranitev starega kozolca, katerega lastnica je občina, in ta kozolec še stoji na parceli Selo, kjer pa se planira nova zazidava stanovanjskega naselja. Na sliki pa se lepo vidi, koliko še takšen tradicionalni kozolec pomeni tej občinski socialistični politiki, saj je še edini kozolec, ki stoji v tem mestu, a že v zelo slabem stanju. Druge lepo obnovljene kozolce kot muzeje pa so že tako vse uničili – požgali, in trenutna občinska politika ima le še interes, da se v Velenju uniči vse, kar je tu nekoč bilo slovensko.

Tako se iz tega časopisnega članka »Na Selah bo nova soseska« lepo vidi umazan posel občine, ki želi pod krinko »hitro« spremeniti normalno stanovanjsko naselje predmestja. Dosedanji večletni idejni načrti normalnega predmestja z nižjimi stanovanjskimi objekti, ki so bili vrisani v planski zazidalni načrt za ta prostor, bi sedaj po socialističnem enoumju velenjske politike to predali v roke zastopnikom neprofitnih stanovanj, kateri pa so že v načrtih pokazali, da bo to slabo za mesto Velenje in tudi za KS Konovo.

O tem neprofitnem enoumju, ki je globoko povezano s kriminalom »stricev iz ozadja«, se lepo vidi miselnost občinske politike, saj bi tu vsilili 200 novih stanovanj in prav toliko parkirnih prostorov. Ali je velenjska politika res za »Vojnik« ali pa je še iz časov totalitarizma? Kako lahko župan v časopisu odgovarja, da se pravno rešuje uporaba parkirišč v stanovanjskih naseljih, če pa na občini dajo odlok k podpori za novogradnjo, kjer je že vnaprej znan velik problem glede parkiranja?

Za plan nove soseske je osnovni pogoj, da je planirano najmanj z dvema parkirnima prostoroma na eno stanovanje. To je prvi pogoj, da se sploh še razmišlja o novogradnji. V kolikor se to ne upošteva, se že vnaprej vidi, kaj bo nastalo iz te »neprofitne« stanovanjske soseske, kot na primer v Šaleku, Gorici, »Rudarski četrti«, centru mesta …, kjer se parkira vsepovsod po pločnikih, privat parcelah, pri trgovinah, vrtcih, šolah in otoških igriščih.

Čudno je tudi, da to stanovanjsko naselje projektirajo tujci, ki pojma nimajo o tem prostoru glede plazov, vodnih tokov in podzemeljskih vodnih pretokov, ki že vsa leta delajo preglavice domačinom, ki so tu doma, in ne mine leto brez sanacij naravnih katastrof. O teh težavah pa mnogo več vedo arhitekti, ki živijo v naši občini, in bi oni lahko normalno in strokovno projektirali ter tudi zgradili to novo sosesko. O tem je že v lanskem decembru napisala krajevna skupnost, a občinska politika tega nič ne upošteva.

Zato je potrebno o teh problemih obvestiti še čim širšo javnost in tudi politiko ter ministrstvo za okolje in prostor, da se prepreči vsiljevanje enoumja mladim ljudem, ki čakajo na nova lepa in tudi normalno uporabna stanovanja, da bodo primerna stanovanja tudi dobili. Ne sme pa se dovoliti, da se ponavljajo totalitarne prakse izgradnje stanovanj s vsakoletnimi poplavami ter plazovi in seveda brez parkirišč, kot je to ponekod v Velenju – »bloki socializma za kolesa in mopede«.

Da pa mesto Velenje in trenutna občinska oblast še nista primerna za normalno evropsko rudarsko mesto, je lepo dokazano z 80-minutnim dokumentarnim bolgarskim filmom z naslovom »TITO: MESAR 20. STOLETJA«. Mesto Velenje je totalitarno mesto, kar dokazujejo imena ulic, trgi in kipi zločincev na javnih mestih.

Če želimo vsi, ki tu živimo, narediti nekaj dobrega za naše mesto, bomo morali skupaj na bližajočih se občinskih volitvah zaupati tistim ljudem, ki bodo dobro delali za vse nas in naše mesto, kjer ni več prostora za imena oseb, ki so mednarodno označene za zločince nad lastnim narodom.

Trenutna politika v Velenju pa naj le spozna, da niso samo oni prebivalci našega mesta Velenje.