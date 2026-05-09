(PREJELI SMO) Glasovi Palestine na Televiziji Slovenija – za velike koristi slovenske levice

Piše: Frančiška Buttolo

Mili glasovi terorističnega Hamasa v poduk slovenskim nacionalistom, naj čimprej zapustijo Slovenijo. Namen predvajanja oddaj Glasovi Palestine na Televiziji Slovenija (od 10. do 20. maja 2026) je večplasten: najprej gre za zaslužek televizije, za čim več denarja na javni televiziji; gre pa tudi za prihod čim večjega števila ilegalnih migrantov v Slovenijo, kar levi politiki tudi prinaša denar; ne nazadnje pa gre tudi za čim več dobro placanih mest slovenskih levih politikov v mednarodnih političnih organizacijah.

Torej bo dobiček leve poltike s predvajanjem oddaje Glasovi Palestine vsaj trikrat večji od običajnega zaslužka ob predvajanju drugih oddaj o vojnih razmerah na katerem od manj “zvezdniških” področij, pa čeprav z veliko težjimi razmerami zaradi vojaških spopadov od tistih, ki so v Palestini. Žal pa so ta, običajno povsem neznana, vojna področja manj pomembna za zahodno levičarsko politiko, kot je že prav spektakularno zvezdniška “vojna” med Izraelom in terorističnim Hamasom, ki že dolgo ogroža palestinske, in tudi izraelske, prebivalce. Zdaj pa Hamas gotovo že ogroža tudi Slovence in Slovenijo. Saj je skoraj nemogoče, da v Sloveniji med številnimi muslimanskimi prijatelji leve politične druščine, zbrane okoli gospe zunanje ministrice Tanje Fajon in njenega “navdihovalca” gospoda dr. Danila Türka (nekateri ga imenujejo kar “gospod drugorazredno vprašanje”) ni prav nobenega izkušenega terorista Hamasa, še zlasti pa nobenega od tistih, ki so lastnoročno morili na izraelskem ozemlju. Gotovo so prav ti palestinski “partizani” prvi poiskali najbolj varna skrivališča v EU, ki jih – bolj ali manj diskretno – tudi podpira, tako kot jih podpira Slovenija. Predvsem zaradi zelo, zelo visokega plačila arabskih oziroma iranskih bank (morda tudi preko katere od slovenskih?) za tovrstno (nastanitveno) pomoč Palestini in palestinskemu narodu.

Iz dneva v dan sta bolj vidna neizmerno sovraštvo slovenske leve politike do Slovencev in njena – že prav histerična – ljubezen do muslimanskega terorizma, za ohranitev popolne oblasti doma in za pridobitev čim večjega števila visokih mest v mednarodnih političnih organizacijah.

Prav nerodno mi je, ker moram pisati o najbolj preprostih stvareh v naši državi, o tistih zadevah, ki so v zahodnih demokracijah že same po sebi umevne, da nikomur ne pade niti na kraj pameti, da bi, na primer, uvedel določen davek za takšno ali drugačno pomoč državljanom, v resnici pa bi ga porabil za karkoli drugega, čemur sploh ni bil namenjen. Pri nas pa se je zgodilo, da velika vsota denarja za dolgotrajno oskrbo sploh ni dosegla svojega namena, čeprav je ta davek močno prizadel najrevnejše upokojence. Sama vem, da je vsota 5 EU za hrano tista, ki jo vsak dan s svojo, ne najmanjšo, pokojnino lahko mirne duše porabim. Plačevanje vse večjih položnic in vse dražja popravila v starem stanovanju, kot tudi občasni nakupi novih gospodinjskih aparatov in elektronike, vse to zahteva dodatne privarčevane zaloge. Prav tako je nujna vsaj manjša rezerva za morebitno plačilo katere od zdravstvenih storitev, saj bomo kmalu prisiljeni svojo zdravstveno pomoč plačevati dvakrat, enkrat obvezno socialnemu zavarovanju, drugič pa za posamezno konkretno zdravstveno pomoč še v pravem času. Osebni zdravniki, če jih imamo, nam, ko zbolimo, res dajo veliko število napotnic, ne morejo pa nam zagotoviti niti enega samega datuma v katerikoli specialistični ambulanti. Tako da je še najbolje, če koga poznamo, da nam s svojimi zvezami in poznanstvi pomaga pri iskanju datuma za pregled, ki bo še smiseln. Saj predolgo čakanje včasih pomeni, da nam zdravnik v resnici ni predpisal zdravljenja, ampak samo nakazal, naj se kakorkoli sami znajdemo. Pri velikem pomanjkanju zdravnikov, še bolj pa v namernem varčevanju državnega denarja za zdravljenje, je mogoce odkriti tudi sedanjo dobrodelno državno politiko. Ta si pritzadeva, da bi ostalo več denarja za dobrodelno pomoč vsem mogočim žrtvam vojn, pri zdravljenju v naši državi in drugod po svetu, kar prinaša zlasti levi slovenski politiki veliko možnosti, da bodo njeni birokrati in različni strokovnjaki zasedli čim več pomembnih mest v mednarodnih organizacijah, npr. v OZN in še v nekaterih drugih, zlasti v EU.

Sedanska leva politika, ki je v resnici nekakšen revolucionarni marksistični multikulturni globalizem, že na veliko znižuje standarde za vse oblike socialne in zdravstvene varnosti v EU. V glavnem se to dogaja v obliki vse večjih zahtev, da bi Slovenija sprejela velike množice priseljencev iz tretjega sveta in vsem nudila dobro socialno in zdravstveno pomoč. Res državni uradniki za priseljevanje izjavljajo, da je ilegalnih priseljencev vse manj, ampak tako govorijo, vsaj v Sloveniji je tako, po naročilu najvišje slovenske leve politične. birokracije, ki hoče v “miru božjem” – in v čim krajšem času – prekriti Slovenijo s tisoči in tisoči muslimanov, da bi se levi politiki dokopali do visokih položajev v EU in v mednarodnih političnih organizacijah.V ta namen bo javni televizijski medij zdaj predvajal nekakšno serijo pretresljivih prispevkov o milih in blagih, prav ubogih muslimanskih teroristih, ki pomagajo prebivalstvu v Palestini. Seveda pa se jim sem ter tja pripeti tudi kaka napaka. . Te medijske oddaje naj bi tako strašno pretresle slovenske državljane, da bi se številni preprosto odpravili v begunstvo, samo da bi si ubogi muslimanski teroristi našli svoj novi dom v deželi na sončni strani Alp.

Bojimo se lahko, da Slovenija zadnje čase postaja vse večja žrtev najbolj razvajenih levih potomcev slovenskih komunističnih oblastnikov v Titovi Jugoslaviji. Dobesedno pehajo v tujino slovenske državljane, da bi jih lahko zamenjali z muslimanskimi teroristi. Poleg tega pa dobivajo levi medijski uredniki v Sloveniji za svoje umazame, protislovenske, muslimanske propagande oddaje, večinoma o terorističnih muslimanih, veliko veliko denarja, saj jih naročajo najbogatejše muslimanske države in njihove podpornice po vsem svetu. Res, v tem medijskem pohlepu v slovenskih javnih medijih gre gotovo za eno največjih medijskih mednarodnih korupcijskih katastrof. Saj bo vse večje in večje število muslimanov v Sloveniji gotovo pripomoglo k še hitrejšemu uničevanju slovenskega naroda in države Slovenije, ki ju ze od leta 1945 potiskajo v popolno izumrtje revolucionarni komunisti, zdaj pod vodstvom neusmiljeno krutega naslednika “avtentičnih” revolucionarjev, kakršni so bili Tito, Kardelj, Kidrič in Maček – tovariša Milana Kučana.