Predlog SDS za pocenitev vozniških izpitov

Piše: Ž. N. (Nova24tv)

Poslanska skupina SDS opozarja, da je pot do vozniškega izpita v Sloveniji postala prezapletena, predraga in prepočasna. Zato je vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer se bo obravnaval predlog stranke za odpravo čakalnih vrst in prepolovitev stroškov pri opravljanju vozniških izpitov.

Kandidati so primorani čakati tudi do 150 dni, čeprav bi morali do izpita priti v 30 dneh. Regionalne razlike, zlasti v Ljubljani, kjer je zahtevanih najmanj 35 ur vožnje, čeprav to ni zakonsko določeno, predstavljajo še dodatno težavo.

Marsikje v EU so stroški pridobivanja vozniškega dovoljenja precej nižji

V večini držav članic Evropske unije strošek izpita kategorije B znaša precej manj kot pri nas. Pri nas je namreč potrebno zanj odšteti približno 1800 evrov. Gre za strošek, ki “vključuje tečaj prve pomoči, izpit iz prve pomoči, zdravniški pregled, tečaj CPP, praktične ure vožnje, prijave na oba dela izpita, izpitne takse ter izdajo vozniškega dovoljenja in obvezni program varne vožnje za voznike začetnike”. Medtem denimo na Poljskem strošek izpita znaša približno 525 evrov, na Portugalskem 765 evrov, na Malti pa 910 evrov.

Ker podatki o uspešnosti opravljanja izpita kažejo, da veliko kandidatov izpit opravlja več kot enkrat, tako pri teoriji in pri praksi, je končni strošek na koncu še višji od 1800 evrov. “Medtem je koalicija omogočila enostavno zamenjavo vozniških dovoljenj iz držav nekdanje Jugoslavije, kjer je izpit tudi do 10-krat cenejši, kar ustvarja občutek dvojnih meril do slovenskih kandidatov,” so kritični.

V SDS predlagajo naslednje konkretne ukrepe za odpravo čakalnih vrst in prepolovitev stroškov pri opravljanju vozniških izpitov:

prepolovitev minimalnega obveznega števila ur teoretičnega usposabljanja in praktične vožnje,

uvedba sodobnega, avtomatiziranega sistema razporejanja izpitnih voženj, da predsedniki izpitnih območij več časa namenijo ocenjevanju voženj in se poveča število opravljenih izpitov,

na teoretičnem delu izpita naj bo prisoten en sam izpraševalec, postopek se poenostavi (vprašanja z največ enim pravilnim odgovorom) ter omogoči, da se teoretični del izpita opravlja v okviru srednješolskega kurikuluma v 2. letniku,

znanje iz prve pomoči se vključi v splošni (teoretični) del usposabljanja,

omogoči se uporaba že pridobljenega zdravniškega spričevala, izdanega za drug namen, kadar zajema enak obseg potrebnih zdravstvenih preverb,

stroški tečaja varne vožnje za voznike začetnike, ki so začeli usposabljanje pri 16 letih in imajo vsaj eno leto vožnje s spremljevalcem, naj se pokrivajo iz javnih sredstev za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Vozniški izpit ni privilegij

Predlagajo, da se po opravljeni razpravi na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor sprejme sklep, s katerim se pozove Ministrstvo za infrastrukturo k pripravi ustreznih sprememb predpisov v tej smeri. “V SDS poudarjamo, da vozniški izpit ni privilegij, temveč nujen pogoj za mobilnost, dostop do izobraževanja in dela, zato mora država zagotoviti, da bodo mladi in vsi ostali kandidati do vozniškega dovoljenja prišli hitreje, ceneje in pod pravičnimi pogoji,” so jasni.