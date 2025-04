Pravila uredništva Demokracije pri spremljanju kampanje pred referendumom o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti

Piše: Uredništvo Demokracije

Uredništvo Demokracija (revija Demokracija in spletni portal demokracija.si) v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja kampanje pred referendumom o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki bo 11. maja 2025.

V času referendumske kampanje, ki se bo končala 9. maja opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bosta revija Demokracija in spletni portal demokracija.si v novinarskih prispevkih spremljala pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z referendumskim vprašanjem.

Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov bo uredništvo Demokracije odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko portala, zakonom in s profesionalnimi standardi, pri čemer bo zagotovilo verodostojno in nepristransko predstavitev referendumskih kampanj in mnenj o referendumskih vprašanjih.

Plačana volilna propagandna sporočila bodo objavljena z navedbo naročnika. Za vse organizatorje referendumskih kampanj veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik našega podjetja Nova obzorja, ki izdaja revijo Demokracija, spletni portal Demokracija, Demokracijo Magazin, Nova24TV Magazin in Križanke za desničarje.

Uredništvo bo v skladu z uredniško politiko objavljalo strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bo navedlo izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.