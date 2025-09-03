Poslanka Svobode lagala

Piše: Moja Dolenjska

Stranki Gibanje Svoboda in Levica sta pred parlamentarnimi počitnicami v sprejemanje vložili predlog zakona o rekreativni rabi konoplje. Uporabi konoplje (cannabisa oz. marihuane) v predlagani obliki nasprotujejo v gospodarstvu in zdravstveni stroki.

Podpredsednica Gibanja Svoboda in poslanka Sara Žibrat pa je ob nasprotovanju zdravstvene stroke predlogu zakona o konoplji napovedala, da bodo pri predlogu vztrajali. Kar pomeni, da bodo ob zdajšnjem koalicijskem glasovalnem stroju v državnem zboru zakon tudi sprejeli.

Žibratova je med drugim še izjavila, da “vse ankete kažejo, da skoraj četrtina prebivalcev konopljo že uporablja”. Pri tem je navedla raziskavo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Na portalu Info360.si pa so podatek preverili in ugotovili, da poslanka in podpredsednica Golobove stranke, Sara Žibrat, laže. Dnevno je po konoplji posegalo le 0,5 odstotka prebivalcev, kar je daleč od četrtine.

33-letna Sara Žibrat je postala podpredsednica stranke Gibanje Svoboda po tistem, ko se je Robert Golob odrekel Urški Klakočar Zupančič in jo prisilil v odstop z mesta podpredsednice stranke. Žibratova prihaja iz Ljutomera (vir), starša sta bila nekdanja policista, ki sta se v času pandemije posluževala lažnih potrdil PCT, obenem pa naj bi vdrla v sistem in bila suspendirana. Več