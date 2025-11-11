Posavje enotno poziva Vlado RS: Zahtevamo samostojno zdravstveno regijo

Piše: C. R.

Svet regije Posavje je na novinarski konferenci v Splošni bolnišnici Brežice enotno nastopil proti predlogu Uredbe o določitvi zdravstvenih regij, ki ga je Vlada RS poslala v javno obravnavo.

Ob tem je Svet regije podal javen poziv Vladi RS, naj nemudoma ustavi javno razpravo o predlogu uredbe, saj dokument ne odraža dejanskega stanja in potreb regije. Regija zahteva, da se položaj Posavja kot samostojne zdravstvene regije natančno in jasno opredeli že v zakonu, ne pa v podzakonskem aktu, ki odpira možnost netransparentnega poseganja v mrežo zdravstvenih storitev.

V imenu Sveta regije je predsednika Roberta Zagorca po pooblastilu nadomeščal župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je poudaril, da so vsi župani šestih posavskih občin enotni v zahtevi, da se Posavje v uredbi določi kot samostojna zdravstvena regija.

Posavje je povezana, uspešna in strateško pomembna regija z več kot 75.000 prebivalci, lastno bolnišnico, urgentnim centrom in mrežo zdravstvenih domov. Kot regija, ki ima razvito energetsko, industrijsko, prometno in turistično infrastrukturo, zaslužimo, da o našem zdravstvu odločamo v svojem okolju.

Tri uradna stališča brez odziva Vlade

Svet regije Posavje je v zadnjem letu že trikrat uradno pozval Vlado RS in Ministrstvo za zdravje, naj pri pripravi zakonodaje in podzakonskih aktov ohrani Posavje kot samostojno zdravstveno regijo. Kljub več opozorilom, argumentom in poslanim dopisom do danes ni bilo nobenega odziva. Vlada je medtem predlog uredbe, ki ne upošteva stališč regije, poslala v javno razpravo brez kakršnegakoli predhodnega dialoga s predstavniki Posavja.

Prvič je Svet regije Posavje svoje stališče posredoval oktobra 2024, ko je v dokumentu Stališče Sveta regije Posavje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitve Zakona o zdravstveni dejavnosti opozoril, da uvedba t. i. zdravstvenih regij pomeni poseg v obstoječo ureditev ter zmanjšuje dostopnost zdravstvenih storitev prebivalcev Posavja.

Drugič je svet Regije to storil junija 2025 poslala dopis ZZDej-N – Oblikovanje zdravstvenih regij, s katerim je znova opozorila na svoj strateški pomen in povezanost. Takrat je Svet regije posebej poudaril energetsko središče države z Jedrsko elektrarno Krško, sistem hidroelektrarn na Savi, projekt JEK2, vojaško letališče Cerklje ob Krki, mednarodna mejna prehoda Obrežje (cestni) in Dobova (železniški) ter močno prometno in turistično infrastrukturo. V dopisu je bilo jasno zapisano, da mora Posavje zaradi vseh teh dejavnikov imeti tudi samostojni enoti ZZZS in NIJZ.

Tretjič je 5. novembra 2025 Svet regije sprejel in na Vlado poslal dokument Stališče glede predloga Uredbe o določitvi zdravstvenih regij, s katerim zdaj enotno, javno in odločno zahteva, da se Posavje v uredbi opredeli kot samostojna zdravstvena regija. Kljub večkratnim pozivom do danes Vlada ni podala nobenega odgovora.

Posavje – regija strateškega pomena

Posavje je energetsko središče Slovenije. Na območju regije stojijo ključni energetski objekti – Jedrska elektrarna Krško in hidroelektrarne na Savi, hkrati pa se tukaj umešča največji državni investicijski projekt prihodnjih desetletij, JEK2, ki bo nedvomno v regijo prinesel veliko število delavcev in s tem tudi povečane potrebe po zdravstvenih, socialnih in drugih javnih storitvah, rast storitvenih dejavnosti, spremembe v prostoru ter dodatne obremenitve obstoječe infrastrukture.

Ob tem je Posavje tudi pomembno prometno, obrambno in varnostno vozlišče z vojaškim letališčem Cerklje ob Krki ter glavnima mejnima prehodoma Obrežje in Dobova, ki povezujeta Slovenijo z Evropsko unijo. Regija ima razvejano prometno infrastrukturo in izjemen turistični potencial, saj se ponaša z zdravilišči, vinorodnimi griči in bogato kulturno dediščino.

Svet regije opozarja, da bi morala država regijo s takšnim gospodarskim, energetskim in strateškim pomenom krepiti in razvijati, ne pa jo vključevati v širšo administrativno enoto, kjer bi se o ključnih vprašanjih zdravstva odločalo zunaj regije. Predlagana uredba pomeni nevarnost nadaljnjega siromašenja Posavja – tako na področju zdravstva kot drugih javnih storitev, ki prebivalcem zagotavljajo kakovostno življenje.

Zdravstvena mreža, ki že deluje

Posavje ima učinkovito mrežo zdravstvenih domov in Splošno bolnišnico Brežice z urgentnim centrom, ki že desetletja zagotavlja kakovostno zdravstveno oskrbo celotni regiji. Prebivalcem so na voljo vse ključne storitve – urgentna in bolnišnična oskrba, pediatrija, ginekologija, interna medicina, kirurgija in negovalne storitve. Posavje torej že izpolnjuje vse pogoje za samostojno zdravstveno regijo.

Predlagana uredba bi obstoječo mrežo razgradila, zmanjšala dostopnost storitev, ogrozila delovanje javnih zdravstvenih zavodov in dolgoročno poslabšala zdravstveno varnost prebivalcev.

Svet regije opozarja tudi na širše posledice – negotovost glede delovanja ključnih zdravstvenih in izobraževalnih ustanov v regiji, kot so Srednja zdravstvena šola Brežice in območne organizacijske enote zdravstvenih institucij, ter omejeno možnost praktičnega usposabljanja dijakov na ključnih področjih zdravstvene stroke. Takšni posegi pomenijo dodatno centralizacijo in sistematično slabitev regije.

Ob JEK2 država zmanjšuje prisotnost ključnih institucij v Posavju.

Svet regije Posavje opozarja, da predlagana uredba sovpada s širšim trendom krčenja državnih institucij v regiji, na kar je Posavje opozorilo že v dokumentu Usmeritve in zahteve regije Posavje ob umeščanju JEK2 v prostor z dne 28. oktobra 2025. V njem je bilo jasno zapisano, da regija ne bo dovolila nadaljnjega zmanjševanja prisotnosti državnih organov, saj to neposredno vpliva na kakovost življenja in socialno varnost prebivalcev.

Med najbolj zaskrbljujoče poteze sodi načrtovano krčenje območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Posavje ter spremembe v podrejenosti območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Takšna reorganizacija pomeni dejansko slabljenje institucionalne prisotnosti države v regiji, prav v času, ko se v Posavju umešča največji državni projekt JEK2, ki bo v regijo prinesel več tisoč delavcev, njihove družine, rast storitvenih dejavnosti ter povečan pritisk na infrastrukturo, zdravstvo in socialne storitve.

Namesto zmanjševanja prisotnosti institucij bi morala država v takšnih okoliščinah okrepiti javne službe v regiji Posavje – zlasti na področju zdravstva, varnosti, izobraževanja in družbene infrastrukture.

”V času, ko se v Posavju umešča največji državni projekt JEK2, ni dopustno, da država hkrati zmanjšuje prisotnost svojih institucij. Posavje potrebuje okrepitev, ne krčenje,” poudarja Svet regije Posavje.

Zahteve Sveta regije Posavje

Svet regije Posavje je sprejel naslednja stališča in zahteve:

Predlog Uredbe grobo posega v obstoječo ureditev statističnih regij in vpliva na morebitno prihodnjo ureditev pokrajin z uvajanjem novih zdravstvenih regij, čemur v regiji Posavje nasprotujemo.

Predlog Uredbe posega v dosedanjo ureditev zdravstvenih dejavnosti, kar je za lokalne skupnosti v Posavju nesprejemljiva tako na primarni kot na sekundarni ravni, saj iz gradiva ni razviden obseg storitev, ki jih bodo v prihodnje opravljali javni zavodi na območju regije Posavje.

Svet regije Posavje zahteva, da se Posavje v Uredbi določi kot samostojna zdravstvena regija.

Svet regije Posavje zahteva, da se gradivo v javni razpravi umakne in ustrezno dopolni z obrazložitvami, iz katerih bo nedvoumno razviden obseg zdravstvenih storitev vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti v Posavju, tako na primarni, kakor na sekundarni ravni.

Ivan Molan je na novinarski konferenci izpostavil: ”Svet regije poudarja, da mora biti reforma zdravstvene dejavnosti pripravljena in predstavljena transparentno, z jasnim prikazom bodoče mreže javne zdravstvene službe ter določitvijo obsega dejavnosti za vsakega izvajalca posebej. Le tako bi bila omogočena strokovna, vsebinsko utemeljena in javnosti razumljiva razprava o predlaganih spremembah.”

Anica Hribar, direktorica Splošne Bolnišnice Brežice je poudarila:”V Splošni bolnišnici Brežice in zdravstvenih domovih v Posavju opravljamo vse zdravstvene dejavnosti, ki so v predlogu Uredbe o določitvi zdravstvenih regij opredeljene kot ključne zdravstvene storitve na območju posamezne zdravstvene regije, zato pričakujemo, enako kot svet regije Posavje, da bo Posavje v uredbi opredeljeno kot samostojna zdravstvena regija.

Izvajalci zdravstvenih storitev v Posavju po podatkih ZZZS za leto 2024 zagotavljamo 85% preskrbljenost prebivalcev s pravočasnimi, dostopnimi in kakovostnimi zdravstvenimi storitvami.

Ker se s predlogom uredbe teritorij, na katerem naj bi imeli prebivalci zagotovljene ključne zdravstvene storitve, širi na celotno območje JV dela Slovenije, namen uredbe pa gotovo ni ohranjanje obstoječe mreže javne zdravstvene službe, se bi z morebitnim zmanjševanjem programov v SB Brežice, preskrbljenost prebivalcev občutno poslabšala. Dostopnost bo slabša, posledično pa bo slabša tudi kakovost in varnost življenja za prebivalce Posavja. ”

Direktor ZD Brežice Dražen Levojević: ”Pri predlogu ureditve zdravstvenih regij predlagatelji niso izvedli nobene analize, predložili nobenih podatkov ter niso opravili usklajevanja s ključnimi deležniki v regiji Posavje. Podatki o zadovoljevanju potreb zavarovancev na območju ZZZS OE Krško v deležu nad 85% (leto 2024) govori o uspešnosti izvajalcev na tem območju. Ker niso predstavljene posledice predlagane spremembe, štejemo, da bo navedena sprememba povzročila spremembe v organiziranosti Splošne bolnišnice Brežice, ZZZS, urgentnega centra in spremembo pristojnega NIJZ. Navedene posledice ne bodo zgolj administrativne, ampak bodo vplivale znatno vplivale na uporabnike storitev.”