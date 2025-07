Ponoči in v jutri zjutraj so možni močni nalivi

Za jugovzhodno Slovenijo je oranžno opozorilo zaradi močnega dežja izdano danes od 21. ure do nedelje do 10. ure, za severovzhod pa od polnoči do nedelje do 9. ure. Za celotno državo je zaradi nevarnosti neviht izdano rumeno opozorilo.

“Zvečer in ponoči bodo padavine in nevihte od juga znova zajele večji del Slovenije. Predvsem v južnih in vzhodnih krajih bodo nastajali močni krajevni nalivi. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri,” je v zadnji napovedi zapisala agencija.

V nedeljo bo sprva oblačno in deževno. Čez dan se bo oblačnost na zahodu trgala, drugod bodo še nastajale plohe in nevihte. V ponedeljek bodo padavine in nevihte od zahoda spet zajele večji del Slovenije, napovedujejo meteorologi.