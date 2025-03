Policisti so se na sodbo v zvezi z ukrepanjem na protestih pritožili

Piše: STA

Vsi štirje policisti, ki jim je bila izrečena sodba brez sojenja zaradi ukrepanja med protestnimi shodi pod prejšnjo vlado, so pravočasno podali ugovor zoper sodbo, so za STA potrdili na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Sodišče bo o ugovorih odločilo s sklepom, nato pa bo razpisalo predobravnavni narok, ki bo predvidoma jeseni.

Okrajno sodišče v Ljubljani vodi zoper obdolžene kazensko zadevo zaradi nevestnega dela v službi po 258. členu kazenskega zakonika. Štirje policisti so obdolženi nevestnega dela med protivladnim protestom, ki je potekal 5. novembra 2021. Protest so zaznamovali izgredi ter uporaba solzivca in vodnega topa, policija pa je priprla več ljudi.

Sodišče je policistom februarja izreklo pogojno zaporno kazen brez sojenja, ki ni bila pravnomočna. Sodbo so v obeh sindikatih pospremili z ogorčenjem. Tako v Sindikatu policistov Slovenije kot Policijskem sindikatu Slovenije menijo, da je sodišče kaznovalo zgolj izvršitelje ukazov, medtem ko so se odgovorni na položajih, ki so ukaze izdali, izognili odgovornosti.