Olimpijski komite Slovenije ima po novem častno članico – odvetnico z afero

Piše: C. R.

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) se je sestal na seji in določil, da bo Tjaša Andree Prosenc prejela naziv častne članice OKS. Gre za nekdanjo umetnostno drsalko, ki je kasneje naredila odvetniško kariero, bila je tudi športna funkcionarka v nekdanji Jugoslaviji in kasneje samostojni Sloveniji, več kot pol desetletja. In si pri tem nakopala tudi precej neprijetno afero.

Toda o škandalu seveda niti besede. STA navaja njene zahvalne besede in zasluge, pa tudi dejstvo, da so častno članstvo prejeli Miro Cerar, Leon Štukelj (oba leta 1984) in leta 2020 še Janez Kocijančič (posmrtno).

Tjaša Andree Prosenc je bila v Mednarodnem svetu arbitražnega razsodišča za šport (Icas) od ustanovitve leta 1993, v Mednarodni drsalni zvezi (Isu) 38 let v različnih vlogah, nekaj let tudi podpredsednica. V slovenski in jugoslovanski drsalni zvezi je bila 54 let, več kot tri desetletja pa v OKS. V 20-članskem Icasu je bila edina ženska do leta 2001, ko se ji je pridružila Tricia Smith. Do leta 2015 pa je ta organ postal prvi v olimpijski družini, ki ima enakopravno zastopana oba spola. In tudi boj za pravice žensk v športu je v nagovoru izpostavila edina Slovenka, dobitnica olimpijskega reda doslej, poroča STA. Maja 2019 je bila znova izbrana za podpredsednico Icasa, članica tega vodstvenega organa mednarodnega arbitražnega razsodišča za šport (Cas) v Lozani pa je znova postala januarja 2019. V Icas so jo imenovali predstavniki športnikov.