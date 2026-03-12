Očitno so našli napadalce na železniške tire – jih je k temu spodbudila promocijska vožnja Goloba in Bratuškove?

Piše: G. B.

Policisti in kriminalisti so v obdobju zadnjega pol leta na območju Policijskih uprav Kranj, Nova Gorica in Koper obravnavali osem kaznivih dejanj, povezanih z namernim poškodovanjem železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav, ki so pomembne za varno upravljanje železniškega prometa. Kot je znano, so podobna dejanja zabeležili tudi na gorenjski progi v Šentvidu.

V več časovno in krajevno ločenih dogodkih je storilec na različnih odsekih železniških prog namerno posegal v železniško infrastrukturo. Takšna ravnanja lahko neposredno vplivajo na pravilno delovanje signalnovarnostnih naprav in predstavljajo resno nevarnost za varen potek železniškega prometa, je danes v sporočilu za javnost zapisala PU Nova Gorica.

Do tovrstnih nezakonitih posegov je prišlo na več lokacijah na železniški progi Sežana – Jesenice (na t. i. Bohinjski železniški progi) na območju Gorenjske, Severne Primorske in Krasa. Prvo kaznivo dejanje je Policija obravnavala 29. septembra 2025 na območju železniške postaje Bled-Jezero, sledil je izredni dogodek 16. oktobra 2025 na območju železniške postaje Vintgar. “Na železniški postaji Grahovo ob Bači smo obravnavali dva tovrstna varnostna dogodka, in sicer 19. novembra 2025 in 21. januarja 2026, prav tako smo 21. januarja letos obravnavali še eno tovrstno kaznivo dejanje na območju železniške postaje Most na Soči v občini Tolmin. Prav tako smo 29. decembra 2025 obravnavali tudi varnostni dogodek oz. poškodovanje železniške infrastrukture v železniškem predoru Plave. Poleg omenjenih primerov je Policija obravnavala še dve kaznivi dejanji (16. januarja in 25. februarja 2026) na območju železniškega razcepišča Kreplje v občini Sežana,” so še zapisali.

Storilec je v posameznih primerih namerno poškodoval naprave za upravljanje ter posegal v signalizacijo in tirno infrastrukturo. S temi namernimi dejanji je Slovenskim železnicam povzročil tudi za okoli 436.000 evrov premoženjske škode, v okviru katere je največ škode – nekaj manj kot 380.000 evrov – bilo povzročeno na železniški postaji Vintgar ob Blejski Dobravi, kjer je 16. oktobra 2025 prišlo do iztirjenja prvih štirih osi vlakovne kompozicije potniškega vlaka (na kateri pa sta bila le dva potnika) in kjer ni prišlo do telesnih poškodb.

Zaradi teh posegov je v več primerih obstajala nevarnost nastanka izrednega dogodka v železniškem prometu, vključno z možnostjo trčenja vlakov ali iztirjenja vlakovne kompozicije. V posameznih primerih so nepravilnosti pravočasno zaznali zaposleni na Slovenskih železnicah, ki so ob zaznavi nenavadnega delovanja kretnic ali signalnih naprav takoj obvestili policijo in pristojne službe ter ustrezno zavarovali promet vlakov. Zaradi njihove pravočasne reakcije je bilo mogoče vlake ustaviti ali drugače organizirati promet, tako da do trčenja ali hujših posledic ni prišlo.

V okviru obsežne in večmesečne kriminalistične preiskave, v kateri so sodelovale različne policijske enote z območja Policijskih uprav Kranj, Nova Gorica in Koper je bilo opravljenih več ogledov krajev kaznivih dejanj, zbrana številna obvestila ter opravljene analize različne dokumentacije upravljavca železniške infrastrukture. Na podlagi vseh zbranih podatkov in dokazov je bil potrjen utemeljen sum, da je bila večina navedenih kaznivih dejanj izvršena od iste osebe.

Novogoriški kriminalisti so v nadaljevanju preiskave prejšnji teden prijeli osumljenega 34-letnega državljana Slovenije z območja Nove Gorice, ki ga utemeljeno sumijo storitve več kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom po določbah prvega odstavka 326. člena Kazenskega zakonika. V okviru predkazenskega postopka je bilo zaseženo tudi orodje, ki je bilo uporabljeno pri izvrševanju tovrstnih kaznivih dejanj in bo predmet nadaljnjih forenzičnih preiskav na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju.

Osumljeni je bil po prijetju priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča, ki je po zaslišanju zoper njega 6. marca 2026 odredil hišni pripor. Policija z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin posameznih dogodkov še nadaljuje.

Ob tem policija poudarja, da je kakršnokoli namerno poseganje v železniško infrastrukturo izjemno nevarno in lahko povzroči hude posledice za življenje in zdravje ljudi ter veliko materialno škodo. Železniški promet temelji na natančnem delovanju signalnovarnostnih naprav, zato lahko že manjši posegi v takšne sisteme povzročijo nevarnosti za varnost prometa.

Podjetje Slovenske železnice so s policijo aktivno sodelovale pri izvajanju preventivnih aktivnosti s ciljem zaščite infrastrukture. Prav tako so tudi nudile vse potrebne podatke za izvedbo uspešne kriminalistične preiskave primera.

Sedaj se postavlja vprašanje, ali so z iskanjem storilca pohiteli tudi zato, da bi bila včerajšnja promocijska vožnja po drugem tiru (ki še nima uporabnega dovoljenja) s premierjem Robertom Golobom ter infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek čim bolj varna pred morebitnimi presenečenji? Kakorkoli že, proga na drugem tiru še ni izdelana, naši viri pa trdijo, da smo davkoplačevalci dodatno plačali začasne tehnične rešitve, ki so omogočile PR projekt Bratuškove in Goloba …