Obraz, ki ga narediš, ko nisi naredil nič, pa se hvališ in slikaš

Piše: Moja Dolenjska

“Obraz, ki ga narediš, ko v celotnem mandatu nisi zgradil nobenega stanovanja in vsake dva tedna na državni TV v oddajah svojih nekdanjih sošolcev in aktivistov razlagaš, kako je tvoja zasluga vse, kar bodo zgradile prihodnje vlade in se slikaš pred vsem, kar so zgradile prejšnje.”

Tako je za na družbenih omrežjih zapisal računalniški informatik in publicist Tomaž Štih.

O Tomažu Štihu: Leta 2002 ustanovil Libertarni klub in pisal prvi politični blog Libertarec. Pod tem imenom je danes znan na družbenih omrežjih. Štih je znan tudi kot nekdanji svetovalec finančnega ministra Janeza Šuštaršiča, zadnja leta živi v Veliki Britaniji, hkrati pa je pozoren opazovalec dogajanj v slovenskem družbenem in političnem prostoru.

Gre za Simona Maljevca, zdajšnjega ministra za solidarno prihodnost, ministrstvo so mu v času zdajšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba ustanovili kot nagrado za njegov politični aktivizem pri rušenju prejšnje vlade. Na ministrstvu je že okoli sto zaposlenih. Maljevac je sicer znan kot levičarski politični aktivist, bil je generalni sekretar stranke Levica in ustanovitelj Inštituta 8. marec, katerega direktorica je Nika Kovač. V javnosti pa je še bolj zaslovel po priročniku za varno lizanje ritke, izdanem leta 2017.

Priročnik “za varno lizanje ritke”:

Simon Maljevac skozi čas: