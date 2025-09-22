e-Demokracija
Ob koncu 57. MOS-a: Vpogled v sedanjost in pogled v prihodnost. Tudi o Celju kot središču poslovnega dogajanja

SlovenijaZanimivosti
foto: Celjski sejem

Piše: Vančo K. Tegov

Vrata Celjskega sejma so se zaprla. Začasno. 57. MOS, ki je trajal od 17. do 21. septembra, je uspešno zaključen!

V petih sejemskih dneh je Celje obiskalo več kot 50.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Dogodek je znova dokazal, da je največji poslovno-sejemski dogodek v regiji in pravo stičišče podjetniških priložnosti. Dogodek je prav tako pokazal, da se sejma udeležujejo tisti ki vedo, da sejem vedno prinese plus.  Plus v številkah ni garancija za uspeh, plus v kvaliteti pa zagotovo.

Nina Ermenc Pangerl, predsednica UO Celjskega sejma: »MOS ni več le klasičen sejem, ampak stičišče znanja, idej in povezovanja. Številke niso več v ospredju, pomembna je kakovost ponudbe in predvsem izkušnja obiskovalcev, ki se sejma udeležijo. Močno verjamem, da smo s tem postavili temelje za novo obdobje sejmov v Sloveniji in novo obdobje sejma MOS.«

Lahko zaključimo z mislijo: MOS in Celjski sejem sta prostor, kjer se piše prihodnost, moja, tvoja, vseh, ki si prizadevamo zanjo. S takšno mislijo  se tudi poslavljamo od letošnjega 57. MOS-a in optimistično zremo v naslednjo leto in v naslednje leto v naslednjo največjo sejemsko prireditev v širši regiji. Vmes pa veliko idej, inovacij, projektov, s katerimi nas lahko presenetijo bodoči razstavljavci in udeleženci.

Organizatorji pa so že zavihali rokave in že snujejo nove ideje in vsebine za prihodnje leto med 16. in 20. septembrom, ko se MOS vrača v še boljši izvedbi.

