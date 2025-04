Nuncij Speich odhaja iz Slovenije, novo službo ima tudi cerkveni diplomat Matjaž Roter

Piše: Blagovest.si

Ob 12. uri je Tiskovni urad Svetega sedeža objavil novico, da je sveti oče apostolskega nuncija v Sloveniji, njegovo ekscelenco msgr. Jean-Mario Speicha, naslovnega škofa Sulcija, imenoval za veleposlanika Svetega sedeža na Nizozemskem.

Msgr. Jean-Marie Antoine Joseph Speich se je rodil 15. junija 1955 v francoskem mestu Strasbourg. Leta 1979 je v Strasbourgu diplomiral iz teologije, leta 1982 je v Rimu diplomiral iz dogmatične teologije in leta 1983 iz kanonskega prava prav tako v Strasbourgu. V duhovnika je bil posvečen 9. oktobra 1982 ter med letoma 1982 in 1984 je opravljal duhovniško službo v župniji St. Vincent de Paul v Nadškofiji Strasbourg. Izobraževanje za vatikansko diplomatsko službo je začel leta 1984 in ga je sklenil leta 1986, med tem pa je leta 1984 pridobil magisterij, leta 1986 pa doktorat iz kanonskega prava. Med letoma 1986 in 2008 je služboval na apostolskih nunciaturah na Haitiju, v Nigeriji, Boliviji, Kanadi, Nemčiji, Veliki Britaniji, Egiptu, Španiji in Andori ter na Kubi. Od leta 2008 je bil odgovoren za frankofonski oddelek pri Državnem tajništvu Svetega sedeža.

Msgr. Speich je kot vodja ali član delegacij zastopal Sveti sedež na mednarodnih srečanjih in konferencah ter bil v uradnih delegacijah ob potovanjih papeža Janeza Pavla II. in papeža Benedikta XVI.

