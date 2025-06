Nova24TV.si: Pregledali smo poslovanje Fundacije Radio 1

Piše: M. I. / Nova24tv

Kot smo že poročali, smo na Fundacijo Radio 1 naslovili prošnjo za podroben vpogled v njihovo finančno poslovanje, saj se v zadnjem času v javnosti pojavljajo očitki, da ustanova “Radia 1 – Fundacija preprosto blizu” nesmotrno porablja sredstva, zbrana za humanitarne namene. Da bi razjasnili te navedbe, fundaciji pa ponudili priložnost, da vse očitke zavrne, smo jih prosili, da nam posredujejo natančne in podrobne informacije o poslovanju fundacije. Včeraj so vso dokumentacijo korektno predali v vpogled.

Zaprosili smo za podatke o zbranem deležu sredstev za humanitarne namene, stroške poslovanja, letni pregled, podrobno strukturo stroškov poslovanja, kdo vse je prejemnik plačil iz naslova zbranih sredstev, kako so se izvrševala plačila nastopajočim, kako so se sponzorska sredstva ločevala od doniranih itd. Se pravi, vse informacije, ki jih transparentne fundacije običajno že privzeto predstavijo javnosti v izogib očitkom o domnevnih nepravilnostih.

Poslovanje ne kaže nepravilnosti

Fundacija Radia 1 nam je korektno dovolila vpogled v dokumentacijo, ki smo jo zahtevali. Iz nje je jasno razvidno, da se glavni akterji domnevne afere niso plačevali iz zbranega denarja fundacije in da je imela fundacija v resnici dokaj nizke stroške – to velja tako za stroške dela kot stroške materiala. Ti skupaj nikoli niso presegli štirih odstotkov celotne zbrane vsote denarja, kot je razvidno iz priložene tabele:

Ni dokazov o nepravilnostih pri ravnanju z gotovino

Prav tako iz podatkov ni bilo razvidno, da bi prišlo do nepravilnosti s škatlami denarja, kjer so se zbirale donacije, kar je bil tudi eden od očitkov, ki se je pojavljal v javnosti. Iz dokumentacije, ki nam je bila poslana, je razvidno, da je bilo komisijsko štetje denarja korektno opravljeno – komisijo za štetje so v zadnji akciji Deželak Junak (od 28. maja do 2. junija 2025) sestavljale štiri osebe (imena hranimo v uredništvu) in naštele 53.340,93 evra donacij. Dokazov, da so se s škatlami dogajale nepravilnosti, ni.

Nam pa še vedno dokumentov o poplačilu kredita, in to le nekaj dni po humanitarni akciji v decembru 2021, ni predal radijski voditelj Radia 1, Denis Avdić.

Tako to počno resni mediji

Ker smo kot resni medij poklicno zavezani strokovnosti, korektnosti in objektivnemu poročanju, je prav, da predstavimo izsledke domnevne afere tudi takrat, ko ugotovimo, da afere ni.

Pri tem pa je pomembno izpostaviti, da smo edini medij v Sloveniji, ki se je zgodbe lotil na analitičen način, saj smo iskali empirične dokaze, ne pa senzacij, govoric in politične pripadnosti akterjev. Edini smo prosili za dokumente fundacije, ki so jo obtoževali nepravilnosti. Te smo tudi dobili, jih preučili in bralcem ter gledalcem predstavili zaključke, kakršni pač so.

Le upamo lahko, da bodo našemu zgledu sledili tudi drugi mediji v Sloveniji. Predvsem tisti, ki so financirani iz davkoplačevalskih sredstev in so tako še bolj zavezani javnosti, da predstavljajo resnične, z ideologijo in politiko neobremenjene informacije.

