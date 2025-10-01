Noro: Od 1900 evrov socialne podpore mora račune prinesti za zgolj 170 evrov

Piše: Moja Dolenjska

Čeprav se je minister za delo Luka Mesec ob nedavnem obisku vlade v Novem mestu hvalil, da so ukrepi za reševanje romskih vprašanj prijeli, prve izkušnje s terena kažejo, da temu ni tako. Na slednje je po včerajšnjem regijskem sestanku opozorilo enajst županj in županov regij Jugovzhodna Slovenija in Posavje.

Ob obisku v Novem mestu je imel Mesec v mislih predvsem ukrep, po katerem se staršem, ki otrok ne pošiljajo v šolo, del socialne pomoči in otroških dodatkov izplača v naravi, kar pomeni, da morajo za izplačilo prinesti račun iz trgovine, ki ga nato poravna center za socialno delno. A ukrep se za zdaj kaže kot premil, kar je včeraj opozoril šentjernejski župan Jože Simončič.

Kot primer je izpostavil prvo odločbo centra za socialno delo, izdano na podlagi spremenjene zakonodaje. Kot je dejal, gre za primer sedemčlanske družine s petimi otroki. Ker eden od osnovnošolcev ni obiskoval pouka, je zoper družino stekel postopek v skladu z omenjenimi spremembami zakona. “Po več mesecih je bila izdana odločba, da se družini, ki mesečno prejema okoli 1900 evrov socialne pomoči in otroških dodatkov, v naravi izplačuje zgolj 170 evrov. Naše stališče je, da tako blaga kazen, če ji sploh lahko rečemo kazen, nikakor ni zadostna,” je dejal. Prepričan je, da bi morali biti starši, ki ne poskrbijo za to, da otroci obiskujejo osnovno šolo, kaznovani z denarno kaznijo oz. z odtegnitvijo dela socialnih transferjev, ker bo edino to lahko učinkovito.

Kočevski župan Gregor Košir pa je opozoril na projekt za zaposlitev Romov Romski vzor, s katerim se prav tako hvali minister Mesec. “Že takoj, ko smo projekt zagnali, smo se soočili s prvimi težavami. Ugotavljamo, da so nekateri Romi, ki so želeli vstopiti v delovno razmerje prek omenjenega programa, skupno na istem ali celo na slabšem, kot če bi bili nezaposleni. To pomeni, da je naša socialna zakonodaja popolnoma nestimulativna, zato je dejstvo, da bodo tu potrebne določene spremembe,” je dejal. Če romska populacija ne bo zaposlena, tudi njena integracija ne bo uspešna, je opozoril.

Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija bodo župani vztrajali, da vlada sprejema učinkovite ukrepe. Med drugim se nameravajo aktivno vključiti v pripravo sprememb zakonov o izvršbi, o prekrških ter o varstvu javnega reda in miru, ki jih pripravljajo ministrstva. “Zahtevali bomo, da se zelo jasno naslovi problematiko ponavljajočih se prekrškov in kaznivih dejanj.

To, da danes nekdo, ki več desetkrat naredi enak prekršek, ni kaznovan samo zato, ker je prejemnik denarne socialne pomoči in nima premoženja, ni sprejemljivo,” je dodal.

Po njegovi oceni slednje verjetno tudi ni ustavno, saj posega v ustavno pravico do varnosti ostalih sodržavljanov. “Zato bomo na tem področju skušali nagovoriti državni svet, da gremo v ustavno presojo takšne zakonske ureditve,” je napovedal.

“Naše današnje sporočilo je, da ne mislimo odnehati. To delamo zaradi tega, ker si regiji Jugovzhodna Slovenija in Posavje zaslužita, da imajo njeni prebivalci normalne življenjske pogoje,” je sporočil.