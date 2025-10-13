“Ne Prerod, ampak Propad!”

Piše: Moja Dolenjska

“Vladimir Prebilič govori, kaj je trenutno v Sloveniji narobe, hkrati pa v isti sapi zatrjuje, da bi delal koalicijo z istimi strankami, ki trenutno tvorijo vlado Republiko Slovenije. Še en levičarski nategun za svoje žepe in ego torej. Ne Prerod, ampak Prepad!”

Tako je na X zapisal Žan Mahnič, poslanec Slovenske demokratske stranke.

Mahnič je komentiral navedbe nekdanjega kočevskega župana Prebiliča, ki ustanavlja svojo stranko. Še pred kratkim je napovedoval, da bo ime stranke Gremo, zdaj napoveduje, da bo to Preporod.

Odzivi na t. i. novi obraz Milana Kučan so na družbenih omrežjih številni. Na družbenih omrežjih (npr. X) je sicer mešana slika – nekateri ga vidijo kot “oportunista” ali “levo alternativo”, drugi kot “nateg”. Prevladuje pa tudi, da gre za preusmerjanje volivcev Roberta Goloba (Svobode) v novo Prebiličevo stranko.

Med drugim lahko prebiramo:

Prerod v prevodu pomeni, da globoka država zamenja obraz. Torej se ‘prerodi’.

Še en Kučanov potrčko. Če se jih ne rešimo na naslednjih volitvah nam ni več pomoči. In tudi samostojne Slovenije nismo vredni!

Dvomim, da mu bo uspelo. Če pa mu bo, pa jaz dokončno naredim križ čez Slovenijo.

Verjetno je bivši kočevski župan in EU poslanec, ki v EU parlamentu govori srbsko, s Prerod mislil na prerod bivšega sistema,ki se zažira v vse pore države.

“Reinkarnacija”, glede na to, kaj je navlekel v to stranko.