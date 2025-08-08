Nastala nova pobuda za mrežo posredniške molitve za domovino, narod, državo in Cerkev na Slovenskem

Piše: Blagovest.si

V sredo, 6. avgusta, je – na videz nepričakovano – zaživela nova molitvena pobuda za širjenje posredniške molitve “Milost in mir”.

Za zdaj je aktivna na facebook strani: https://www.facebook.com/milostmirslovenija

Zakaj ime “Milost in mir”? Ker gre za pobudo za motivacijo posredniških molivcev za Cerkev in narod. Da bi lahko naši državi izprosili številne milosti in da bi mir zakraljeval v srcih Slovenk in Slovencev. S temi besedami – milost in mir – je tudi sv. Pavel pozdravljal naslovljence v začetku svojih pisem.

Kaj je to posredniška molitev? To je molitev za druge – v Jezusovem imenu po Svetem Duhu prosimo Očeta. Ta vloga posredovanja v molitvi za druge je prevladovala v Stari zavezi, v življenju Abrahama, Mojzesa, Davida, Samuela, Elije in drugih prerokov. V Novi zavezi je Jezus srednik med ljudmi in Očetom. Oče pošlje Sina, da bi bil svet po njem zveličan. Jezus gre na križ, da bi za nas plačal to, kar bi morali poravnati mi, grešniki. Vendar so mnogi do tega brezbrižni. Prav zato je še posebej v sedanjem času pomembno dvoje: posredniška (zastopniška, priprošnja) molitev ter zadoščevanje (male žrtve, post).

Več TUKAJ.