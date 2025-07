Minister Poklukar se dobesedno norčuje iz javnosti

Piše: C. R.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v izjavi za medije ob robu seje DZ zatrdil, da Gibanje Svoboda ali sam kot minister ne zlorablja policije za politične obračune. To je namreč Svobodi očital predsednik NSi Matej Tonin ob medijskem razkritju novih imen, za katera so člani Knovsa na policiji preverjali, ali jim ta prisluškuje.

“Mogoče je bilo tako v vladi, ki so jo oni podpirali, v tej vladi Roberta Goloba tega filma ni in ga ne boste videli,” se je Poklukar odzval na Toninove očitke o zlorabi policije za obračun z opozicijo.

Delovanje komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je v pristojnosti DZ, je poudaril Poklukar, Knovs – kot tudi vsi drugi nadzorni instrumenti, pa so “vedno dobrodošli na ministrstvu za notranje zadeve”. “Seveda v kolikor je njihovo delo zakonito,” je pristavil.

Štirje člani Knovsa, med katerimi sta bila predsednik Knovsa Janez Žakelj (NSi) in Tonin, so namreč po izbruhu afere Dars na Generalni policijski upravi (GPU) 7. novembra 2023 med drugim preverjali, ali je policija prisluškovala nekaterim akterjem iz omenjene afere. Na seznamu je bilo 15 telefonskih številk, med njimi tudi vidnih članov NSi – nekdanjega predsednika uprave Darsa in bivšega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka, glavnega tajnika NSi Roberta Ilca in podpredsednika stranke Jerneja Vrtovca.

V začetku meseca so na Policijski upravi Maribor na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti štirim osebam. Gre za takratne poslance NSi – Tonina, Vrtovca, Žaklja in Jožefa Horvata. Ovadba pa naj bi se po poročanju portala N1 nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa na GPU novembra 2023.

Samega postopka Poklukar ni želel komentirati, saj ga preiskuje policije in vodi državno tožilstvo. “Počakajmo, kaj bo na koncu reklo sodišče,” je dodal.

Toninovo stališče, da “se z ovadbami članov Knovsa ustvarja politični pritisk za preusmerjanje pozornosti od razglašene koalicije”, je danes na družbenem omrežju X ponovil tudi predsednik Knovsa Žakelj. “Ponavljam, da je bil nadzor Knovsa zakonit, kar je policija potrdila. Večji problem je odtekanje informacij iz policije v medije, kar je vsekakor zrelo za kazensko ovadbo,” je dodal.

Na GPU so skupini Knovsa ob nenapovedanem nadzoru novembra 2023 povedali, da policija nobeni od petnajsterice številk s seznama ne prisluškuje. Nato pa naj bi Tonin Hajdinjaka o tem, da mu ne prisluškujejo, v skupini kriptirane aplikacije tudi obvestil, je poročal N1.

Tonin je v ponedeljek v izjavi za medije zatrdil, da Hajdinjaku ni sporočal ničesar in da kriptirane skupine in takšne komunikacije ni.

Televizija Slovenija pa je prav tako v ponedeljek poročala, da Toninove besede demantira vsebina ovadbe, ki so jo pridobili. Iz nje izhaja, da je Tonin takoj po opravljenem nadzoru 7. novembra 2023 v skupini kriptirane aplikacije z imenom Dars o ugotovitvah nadzora obvestil njene člane, med katerimi so bili tudi Vrtovec, Ilc in Hajdinjak.

Tudi na GPU so v ponedeljek odločno zavrnili očitke, da se policija zlorablja za boj proti opoziciji. Dodali so, da je bil nadzor Knovsa v času njegovega izvajanja in glede na takrat poznane okoliščine zakonit. Naknadno ugotovljene okoliščine pa so kazale na sum, da je bilo v nadzoru storjeno kaznivo dejanje. To je potrdila tudi kriminalistična preiskava, ki je privedla do vložitve kazenske ovadbe, so še pojasnili.