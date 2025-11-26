Milan Brglez pozabil prijaviti dodatno delo z Luko Mescem

Piše: Spletni časopis

Nismo zaznali koruptivnega ravnanja, ker je Luka Mesec glasoval za imenovanje Milana Brgleza za namestnika ministra (državnega sekretarja) na pravosodnem ministrstvu, ko je bil ta hkrati njegov mentor pri magistrski nalogi, je sporočila KPK, ki je pa hkrati opozorila, da pa sumi, da je prišlo do kršitve določb zakona o integriteti, ker pa Brglez ni prijavil in dobil dovoljenja za dodatno delo kot učitelj ob politični funkciji. Postopek proti Brglezu zaradi tega nadaljujejo.

Brglez je poleti že odstopil kot državni sekretar in se vrnil na delo le na univerzo. Odstopila pa je za njim zaradi smrti Aleša Šutarja tudi že pravosodna ministrica Andreja Katič, s katero slovesom bi se Brglez sicer tudi moral posloviti od funkcije.

Pri odločanju o spornosti ravnanja Meseca iz KPK pojasnjujejo, da se je formalno sodelovanje Luke Mesca in Milana Brgleza začelo marca 2025, ko je minister prijavil magistrsko delo, Vlada pa je o imenovanju Brgleza na mesto državnega sekretarja glasovala na dopisni seji 15. 7. 2024. Namestnik ministrice je Brglez postal po zamenjavi vrha ministrstva zaradi afere Litijska.

O spornem ravnanju Brgleza je komisija zapisala: “Komisija v okviru istega postopka ugotovila sum kršitve določb glede opravljanja dodatne dejavnosti dr. Milana Brgleza. Ta namreč Komisije o tem ni seznanil, prav tako pa tudi Generalni sekretariat Vlade RS ne razpolaga z dovoljenjem za opravljanje pedagoške dejavnosti. Oboje – dovoljenje delodajalca in obveščanje Komisije – v primeru opravljanja sicer dovoljene dodatne pedagoške dejavnosti za funkcionarje predpisujejo določbe ZIntPK, zato je Komisija zoper dr. Brgleza uvedla prekrškovni postopek, ki še poteka.”