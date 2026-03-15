Medijski pogrom proti analitiku, ki je potrdil verodostojnost prisluhov globoki državi

Piše: A.S. (Nova24tv)

Medtem ko Golobova vlada poziva k sodnemu pregonu tistih, ki so objavili prisluhe in posnetke, preko katerih razkrivajo globoko koruptivnost njene vladavine, so se režimski mediji spravili na strokovnjaka za umetno inteligenco Nika Gamulina, ker je potrdil pristnost omenjenih posnetkov.

Niko Gamulin je strokovnjak za digitalno tehnologijo in umetno inteligenco. Nedavno je prisluhe, ki postavljajo na kocko vsako integriteto levičarske vlade, komentiral v oddaji Odmevi na TV Slovenija, pa tudi v oddaji 24UR na Pop TV, kjer je potrdil pristnost posnetkov. Spomnimo, levičarska klika je sprva trdila, da gre za zastarele pogovore, ki naj bi bili povrh tega še obdelani z umetno inteligenco. Gamulin, kot strokovnjak na tem področju, pravi, da temu ni tako. Posnetki so resnični.

Medijska diskriminacija na podlagi politične opredelitve

S tem pa se je zameril oblasti, ki je, upajmo, pred koncem, in njenim podrepnikom v osrednjih medijih. Tako je Gamulina pred kratkim napadel medij Siol, češ da so njegove izjave sporne in pristranske, ker naj bi bil sam podpornik SDS in je tudi sodeloval na mednarodni konferenci Demokracija in tehnologija, ki so jo organizirali konservativni krogi. A če je verodostojnost njegovih izjav pod vprašajem le zaradi njegove domnevne politične usmeritve, kaj lahko potem rečemo za vse domnevne “neodvisne novinarje” in “strokovnjake”, ki so jasno povezani s strankami trenutne vlade? Znova smo priča tipičnim dvojnim vatlom in dvoličnosti medijev v službi levega političnega pola.

Na medijske napade se je odzval tudi sam Gamulin, ki je zapisal: “Kdor preveri, postane tarča. To je sporočilo, ki ga pošiljajo. 9. marca sem objavil forenzično analizo posnetkov Vuković. Devet neodvisnih testov, javna metodologija, javni rezultati. Noben test ne kaže na umetno inteligenco. Kdorkoli jih lahko ponovi.”

Zatem je izpostavil naslov članka v Siolu: “Kako lahko Janšev podpornik na nacionalni televiziji komentira nezakonite prisluhe?”, in ob tem opozoril na dejstvo, da naslov ni bolj objektiven v smislu “Ali je analiza pravilna?”. Ne, v Sloveniji postane nekdo sporen in je označen za neverodostojnega že samo, če se domneva, da bo na volitvah obkrožil SDS ali pa se udeležuje strokovnih forumov, ki jih organizira desna politična opcija.

Namesto da bi se spraševali o pravilnosti analize, se pisuni na Siolu sprašujejo, kako »lahko« nekdo, ki naj bi bil Janšev podpornik, sploh komentira tovrstne stvari, ne glede na njegovo znanje in usposobljenost: “Kot da je javna objava tehničnih rezultatov nekaj, kar zahteva dovoljenje,” je ob tem pripomnil Gamulin.

Sporočilo vladajočih: Ne drznite si dvomiti v naše trditve

V nadaljevanju je izpostavil tudi pisanje Reporterja: “Ugotovili so, da imam politično stališče. To naj bi razveljavilo rezultate devetih testov, izvedenih na javno dostopnih posnetkih z javno dostopno kodo.” Ob tem je ponudil zanimivo primerjavo: “Z isto logiko bi moral vsak zdravnik razkriti, koga voli, preden sme napisati izvid. Vsak inženir, preden sme podpisati statični izračun. Vsak revizor, preden sme pregledati bilanco.”

Prav tako je opozoril, da noben od medijev, ki ga skušajo diskreditirati, ni naročil neodvisnih analiz ali konkretno izpostavil morebitne napake v njegovi metodi. Prav tako niso bili angažirani drugi strokovnjaki, ki bi lahko podali razloge, zakaj naj bi bile Gamulinove ugotovitve napačne. Verjetno zato, ker niso, temveč gre za preprost politični obračun in medijski pogrom.

“To ni kritika. To je discipliniranje. Sporočilo vsem ostalim: če preveriš trditev oblasti, bomo razkrili tvoja politična stališča in te javno označili,” nadaljuje Niko Gamulin, in dodaja:

“Ustava RS, 39. člen: svoboda izražanja. 44. člen: pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Preverjanje trditev vlade o pristnosti posnetkov ni privilegij. Je pravica.

Bralec z dejanskim tehničnim znanjem mi je pokazal napako v enem od testov. Popravil sem jo isti dan. To je kritika, ki jo spoštujem. Analiza napadov name pa ne vsebuje ene same vsebinske pripombe. Niti ene.

Vsi, ki ste do zdaj molčali, ker se bojite enakega obračuna: to je bil namen. Da bi molčali. Ravno zato ne smete.”