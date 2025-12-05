e-Demokracija
petek, 5 decembra, 2025
Med otroke prihaja sveti Miklavž, še več krajev bo zasijalo v praznični razsvetljavi

FokusSlovenija
Sv. Miklavž (foto: zajem zaslona YouTube)

Piše: C. R., STA

Na predvečer svojega goda bo nocoj več mest in krajev obiskal sveti Miklavž. V središče Ljubljane se bo spustil s tirno vzpenjačo, nato pa se bo s spremstvom odpravil do Prešernovega trga. Miklavževanja bodo potekala tudi drugod po Slovenije, marsikje bodo prihod Miklavža pospremili s prvim decembrskim prižigom prazničnih luči.

Sveti Miklavž ali sveti Nikolaj je eden najbolj priljubljenih svetnikov, poznan po svoji dobrodelnosti. V spremstvu angelov in parkljev prihaja med otroke 5. decembra zvečer, ponekod pa tudi na dan svojega goda, 6. decembra. Sveti Miklavž je bil škof in ima zato oblečena liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko mitro, v roki pa škofovsko palico. Tam, kjer se držijo tradicije, bo Miklavž obdaril pridne otroke, poredni pa bodo dobili šibe.

V Mariboru bo v Vetrinjskem dvoru “Prav posebno” miklavževanje v organizaciji Zavoda 13, Miklavža pa nocoj med drugim pričakujejo tudi v središču Slovenj Gradca, v Kranju, Novem mestu in Celju. Marsikje bodo prihod svetega Miklavža pospremili tudi s prvim prižigom prazničnih luči, med drugim v Žalcu. V Kopru pa tega svetnika pričakujejo v soboto, ko bodo ob 17. uri na Titovem trgu prižgali praznične luči in uradno odprli letošnjo Fantazimo.

