Med otroke prihaja sveti Miklavž, še več krajev bo zasijalo v praznični razsvetljavi

Piše: C. R., STA
Na predvečer svojega goda bo nocoj več mest in krajev obiskal sveti Miklavž. V središče Ljubljane se bo spustil s tirno vzpenjačo, nato pa se bo s spremstvom odpravil do Prešernovega trga. Miklavževanja bodo potekala tudi drugod po Slovenije, marsikje bodo prihod Miklavža pospremili s prvim decembrskim prižigom prazničnih luči.
V Mariboru bo v Vetrinjskem dvoru “Prav posebno” miklavževanje v organizaciji Zavoda 13, Miklavža pa nocoj med drugim pričakujejo tudi v središču Slovenj Gradca, v Kranju, Novem mestu in Celju. Marsikje bodo prihod svetega Miklavža pospremili tudi s prvim prižigom prazničnih luči, med drugim v Žalcu. V Kopru pa tega svetnika pričakujejo v soboto, ko bodo ob 17. uri na Titovem trgu prižgali praznične luči in uradno odprli letošnjo Fantazimo.