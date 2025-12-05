Med otroke prihaja sveti Miklavž, še več krajev bo zasijalo v praznični razsvetljavi

Piše: C. R., STA

Na predvečer svojega goda bo nocoj več mest in krajev obiskal sveti Miklavž. V središče Ljubljane se bo spustil s tirno vzpenjačo, nato pa se bo s spremstvom odpravil do Prešernovega trga. Miklavževanja bodo potekala tudi drugod po Slovenije, marsikje bodo prihod Miklavža pospremili s prvim decembrskim prižigom prazničnih luči.

Sveti Miklavž ali sveti Nikolaj je eden najbolj priljubljenih svetnikov, poznan po svoji dobrodelnosti. V spremstvu angelov in parkljev prihaja med otroke 5. decembra zvečer, ponekod pa tudi na dan svojega goda, 6. decembra. Sveti Miklavž je bil škof in ima zato oblečena liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko mitro, v roki pa škofovsko palico. Tam, kjer se držijo tradicije, bo Miklavž obdaril pridne otroke, poredni pa bodo dobili šibe.