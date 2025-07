Ljudska iniciativa Šentjernej se je odzvala na izjavo ministra Poklukarja: “Vedno bolj je jasno, zakaj smo v takšni situaciji in se zadeve ne premaknejo nikamor”

Piše: Moja Dolenjska

Pretekli teden je zaznamoval velik protestni shod v Šentjerneju, pripravila ga je Ljudska iniciativa Šentjernej. Zbralo se je neverjetnih 1600 ljudi. Protestni shod je bil odziv na vse pogostejše nasilne dogodke v občini in dejstvo, da državni organi ne ukrepajo. Množičnost in pa odlična organizacija z jasno vsebino ter sporočilnostjo je vodilne politike v državi očitno močno presenetila, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je nato javno norčeval, da je bil to “festival opozicijskih strank”.

V Ljudski iniciativi Šentjernej so se na to ostro in z ogorčenjem odzvali.

Spomnimo. Nekaj dni pred protestom je Šentjernej v spremstvu policije obiskal Boštjan Poklukar. Župan Jože Simončič je po tem povedal, da je minister že pred obiskom vedel, kaj vse je narobe. Župan je v enem izmed intervjujev tudi izpostavil, da je iz občine v začetku junija, ko so se tudi pri njih začele stopnjevati stvari, podobno kot v Ribnici, v kabinet predsednika vlade Roberta Goloba poslal dopis s povabilom, naj pride osebno v Šentjernej, da se bodo zbrali in mu povedali, kako živijo, kje so težave in kaj predlagajo. “Da bomo potrpežljivi še nekaj časa, če bo tudi on kaj naredili za to.

Na dopis ni bilo odgovora. Poslali so novo pismo, kot urgenco, s pripisom, da še vedno vztrajajo in menijo, da je nujno, da opravijo resen razgovor. Od 20. junija do prejšnjega četrtka ni bilo odgovora. V občini s 7.500 prebivalci, odličnimi rezultati gospodarstva, odličnimi plačami in posledično z visokimi vplačili davkov v državni proračun so molk kabineta predsednika vlade (opravičeno) razumeli kot ignoranco. Simončič je povedal:

“Počutimo se drugorazredne, nihče nas ne sliši. Odziv na to bo torkov protest v organizaciji Ljudske iniciativa Šentjernej, ki ga podpiram. Ne bomo več prosjačili, zdaj zahtevamo. Stvari so šle predaleč.”

Po protestnem shodu se je nato notranji minister Poklukar norčeval, češ, da je bil to “festival opozicijskih strank”.

Oster odziv Ljudske iniciative Šentjernej

Na to so se ostro odzvali v Ljudski iniciativi Šentjernej. Tako Poklukarju kot vladi in vsem poslancem ter medijem so poslali pismo, v katerem so zapisali:

“Z velikim razočaranjem, a tudi z odločnostjo ostro zavračamo izjavo ministra za notranje zadeve g. Boštjana Poklukarja, ki je nedavni shod v Šentjerneju označil za “festival opozicijskih strank”. Še bolj nas skrbi, da so takšnemu diskurzu sledili tudi nekateri mediji, ki so povsem prezrli jasno izraženo nepolitično naravo dogodka ter predvsem vsebino – stisko ljudi, ki se vsakodnevno soočajo z nevzdržnimi varnostnimi razmerami.

V email-u, ki je bil poslan vsem poslancem DZ RS dne 11. julija, smo jasno obrazložili, da pripravljamo nepolitičen shod, na katerega so vabljeni vsi poslanci, vendar le kot fizične osebe v znak podpore in zavedanja resnosti položaja v katerem smo se znašli. V njem smo jasno poudarili, da bosta govorca zgolj predstavnik Ljudske iniciative Šentjernej in župan občine Šentjernej.

Spoštovani minister Poklukar, z vašimi posplošenimi izjavami ste nehote (ali pa namenoma) žalili prizadevanja uradno preštetih 1600 ljudi, ki so se mirno in dostojanstveno zbrali na protestnem shodu, da bi opozorili na pereče razmere v svojem okolju. Vaša trditev o “festivalu opozicije” je ne le zavajajoča, temveč izjemno podcenjujoča do tistih, ki se borijo za osnovno človekovo pravico – pravico do varnosti. Šokirani smo, kako lahko na podlagi neudeležbe vas in vaših poslancev ob prisotnosti dveh poslank z nasprotnega političnega pola mimogrede dogodek označite zgolj kot shod opozicije. S političnimi manipulacijami in odvračanjem od dejanskih problemov ste kot predstavnik Vlade ponovno pokazali, koliko vam je dejansko mar za stisko naših občanov in ureditev stanja na našem območju. Minimalno, kar bi pričakovali od vas in vaših kolegov, je, da nas ob takšnih resnih in množičnih nasilnih dejanjih in drugih deviacijah obiščete v našem kraju, se sestanete s prizadetimi, ponudite pomoč v stiskah in takoj pripravite resne ukrepe. Žalostno je, da vas mora k temu pozvati ljudstvo. Se resnično zavedate resnosti situacije?

Vedno bolj je jasno, zakaj smo v takšni situaciji in se zadeve ne premaknejo nikamor. Dovolj je političnih igric enih in drugih – zadnji čas je, da se funkcionarji pričnete zavedati, katere so vaše naloge. Poudarjamo ponovno – naši problemi niso ne levi, ne desni – so skupni. Naš skupni cilj bi moral biti vzpostavitev urejenega, varnega in spoštljivega sobivanje vseh. Na izgovore, ker se toliko let na tem področju ni nič naredilo, tudi sedaj ne more biti hitrih rezultatov – ne bomo pristali!

Spoštovani poslanci, spoštovani ministri – ne pozabite..

…na vsa pisma, ki ste jih prejeli iz našega naslova.

…na vsa obvestila, ki jih redno pošiljamo.

…na zavrnjene predloge enajstih županov jugovzhodne Slovenije.

…na obstruiranje seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Mi bomo aktivno nadaljevali z našim delom in vam vsem gledali pod prste, vse dokler konkretne sistemske spremembe ne bodo realizirane. To vam obljubljamo. Ker smo glas ljudstva, ki si želi živeti dostojno, varno in spoštljivo do/od vsakogar.

Pozivamo vas, da vso vašo energijo usmerite v pripravo zakonodaje, ki bo konkretno izboljšala življenja ljudi, ne pa jih še dodatno ponižala z nepoštenimi političnimi nalepkami in napakami, v katerikoli obliki.”

Ljudska iniciativa Šentjernej je medijem posredovala tudi elektronko pošto, ki so jo pred protestnim shodom naslovili za vse poslance. Iz e-pošte je jasno razviden zapis, da bo shod nepolitičen in da lahko pridejo nanj le kot fizične osebe.

Od 90 poslancev in poslank sta se shoda, kot fizični osebi, udeležili le dve, Anja Bah Žibert in dr. Vida Čadonič Špelič. Obe sta izvoljeni predstavnici v volilnem okraju, kamor spada tudi Šentjernej. Nekaterim sicer že njuna navzočnost ni bilo povšeči, v Ljudski iniciativi Šentjernej pa so pravilno ugotovili (in odgovorili):

“Poslanci so tisti, ki sprejemajo zakone. Izvoljeni od ljudstva. Vabljeni so bili vsi, vseh 90, ker je problematika skupna. Kaj je bilo večkrat poudarjeno, ne bomo ponavljali. In neudeležba enih, ter udeležba 2 poslancev nasprotnega pola je mimogrede označeno za političen shod tistih drugih. Smešno in žalostno hkrati ob vsem, kar se dogaja in se daje na stran. O kredibilnosti ministra ne bi razpravljali, naj vsak sam oceni. Odvračanje pozornosti od dejanskih problemov in politikantstvo levih in desnih ustvarja vse to, s čimer se soočamo. Veste, to bomo morali najprej sami ljudje preseči, se zavedati, da je to glavna zavora našega razvoja in sprememb. Oni so izvoljeni za sodelovanje, ne za delitve. Vsi. Upanje je v mladih, da bomo z delovanjem v skupno dobro delitve končno enkrat presegli. Verjamemo, da je večina prepoznala tisto, zaradi česa smo se zbrali in se zavzemamo. In verjamemo, da ste bil na shodu v znak podpore tistim, ki jo potrebujejo. In če ste bili, ste slišali tudi naš poziv k sodelovanju vseh, vseh prepričanj, vseh nazorov. Za potrebne spremembe bo namreč potrebno sodelovanje prav vseh.”

Objavljamo e-pošto, ki jo je Ljudska iniciativa Šentjernej poslala v vednost vsem poslancem pred shodom, na katerem jasno piše, da je shod nepolitičen in da lahko pridejo le kot fizične osebe.

Protestni shod, 15. julija 2025, v Šentjerneju: