Končno aretirali še ostala dva nasilneža, ki sta napadla kmeta v Klečah

Piše: C. R.

V povezavi z nasilnim dejanjem na območju Kleč v Ljubljani so policisti danes odvzeli prostost še trem osumljencem kaznivega dejanja nasilništva, sporoča policija.

Gre za storilce, povezane z napadom na kmeta Antona Čemažarja. Napadli so ga namreč trije mlajši zlikovci, eden od njih pripada razvpiti romski družini Strojan. Pri tem so ga huje poškodovali in uporabili tudi solzivec.

“Dodatno pojasnjujemo, so vsi osumljenci polnoletne osebe, prijeti pa so bile tudi v sodelovanju z romsko skupnostjo in sicer dve osebi na območju Novega Mesta in ena oseba na območju Ljubljane,” je še sporočila PU Ljubljana.

Kriminalisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo in zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.