(KOMENTAR) Veleizdaja Goloba

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Posledica trdega dela za Svobodo šefa Sove Joška Kadivnika, šefa NPU Darka Muženiča in podobnih kadrov, ki si jih je Robert Golob nastavil, da bi z njimi črnil in preganjal opozicijo, bo, če bo Golob, ki je s svojo koalicijo s 53 glasov v DZ padel na 40, zadržal oblast.

Obveščevalna služba je stranki Svoboda zagotovila glavni propagandni spin tik pred volitvami, ko so Janeza Janšo obtožili, da je zagrešil veleizdajo, ko bi naj pri Izraelcih naročil in plačal prisluškovanja, ki so razkrila koruptivno ravnanje in zlorabljanje oblasti Goloba. Da je s tem zagrešil veleizdajo, ga je na televiziji direktno obsodil Golob. Večkrat. Šef vlade je tudi tožilec in sodnik hkrati. Ne zato, ker bi imel kakšne dokaze in bi bilo res kaj na tem. Preprosto zato, da si zagotovi zmago na volitvah in uniči tekmeca.

Pomagalo je vpletanje Sove toliko, da se vladajočim na volitvah ni zgodil popoln polom. Že prej je Golobova policija s tožilci sprožila pregon štirih poslancev NSi. Ker so si drznili nadzirati obveščevalne službe in policijo. Kadivnike, Muženiče in podobne.

Pomembno vlogo so imeli tudi milijoni evrov iz tujine za Niko Kovač in podobne leve nevladnike, pa tudi največji mediji. Pomagali so, ker je Golob nastavil šefe in zagotovil denar. Posnetki pogovorov s pomembnimi nekdanjimi politiki sedanje koalicije, odvetniki in šefi državnih podjetij so pokazali, kako se posli in denar pretakajo v medije za predvolilne usluge, ki v ozadje potisnejo pomen običajnih in zakonitih kampanj.

Če vse to poznamo, je skoraj neverjetno, da Svoboda ni dosegla večje prednosti pred SDS na volitvah in da je kompozicija vladnih strank dramatično izgubila večino. Imeli so oblast, medije, policijo, državo, Sovo… In na vso moč so vse to zlorabljali. Pa izgubili večino v DZ. Malo je manjkalo celo, da Robert Golob ne bi prišel v državni zbor. Na zadnjem mestu v enoti se je uvrstil v DZ. Vsi glasovi še niso prešteti in, a le teoretično, lahko tudi še izpade.

Mediji se zlažejo o “fenomenalnih” rezultatih Svobode

Državna tiskovna agencija STA in za njo vsi največji mediji, so ta fiasko popravljali z novico, kako so kandidati Svobode, tudi Golob, ki je skoraj izpadel iz DZ, dosegli najboljše rezultate med vsemi v državi. Čisto najboljši po okrajih bi naj bil po tem “poročanju” Matej Arčon z 43,5 odstotka. In to v položaju, ko je Janeza Janšo v okraju Ivančna Gorica volilo 44,2 odstotka volivcev. V lažnivem manipuliranju za Svobodo so nadgradili celo Joška Kadivnika in Sovo. Kako deluje ta manipulacija pa smo lahko spremljali tudi z značilnim stampedom, ko so Janšo, ki se je na volitvah s svojo stranko in desnico močno okrepil, ni pa dosegel relativne zmage, vpraševali, ali bo zdaj odstopil, koalicijskim politikom, ki so izgubili večino v DZ, Svoboda pa kar ducat poslanskih sedežev, pa ne. Si ne upajo. Ker naši. Ki plačajo.

STA in mediji, ki so poročali o sijajnih dosežkih kandidatov Svobode, ko je Golob skoraj ostal pred vrati parlamenta, Arčon pa ni dosegel najvišjega deleža po okrajih, niso objavili popravkov in se opravičili ljudem za lažnivo propagando.

Golob s Kadivnikom Levico in SD zrezal kot salamo

Golobu se je uspelo prebiti v DZ, je pa daleč izven ostala dosedanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je bila žrtev Luke Meseca. Ta je v istem okraju za Levico dosegel izjemen rezultat in s tem znižal deleže drugim na levi, onemogočil je tudi izvolitev nekdanji šefici SD in zunanji ministrici Tanji Fajon (SD). Skrajno levičarstvo se je Klakočar Zupančičevi, pa tudi Fajonovi, maščevalo. Te volivce je potegnil Mesec. Drugi pa ju niso nadpovprečno volili.

Mesec je Levico, tokrat skupaj z Vesno, že spet reševal, da so vsaj prišli v parlament. Podobno klavrno kot za Levico se je razpletlo za SD Matjaža Hana, ki je ob ponovitvi slabega rezultata pred štirimi leti ob poslanski mandat in znova so za NSi, po številu poslancev pa so skoraj izenačeni z novo stranko Demokrati. Kot salame je Golob s Kadivnikom in podobnimi zrezal SD in Levico.

Skoraj pričakovano je bilo, da so bile tudi volitve izvedene na nezakonit način, da bi vladnim strankam tako volilni organi zagotovili še majhno dodatno prednost. Tudi v volilnih organih imajo vladajoči večino. Predčasna volišča, ki bi morala biti po okrajih, so bila določena izven njih, v Ljubljani kar 13 v Stožicah. Razlog je bil preprost: da bi desni volivci težje volili (ker jih je več v okolici kot v centru Ljubljane). Tudi s pomočjo glasov iz nezakonito določenih volišč je sedež v DZ dobil Golob.

Ugovore, da bi bilo kaj narobe, zdaj okrajne volilne komisije zavračajo, čeprav je povsem jasno, da so kršile zakon. In menda celo ni mogoča nobena pritožba čez njihovo ravnanje. To bi nas moralo skrbeti, ker kaže, da tudi na naslednjih volitvah ne nameravajo poskrbeti, da bi pri izvedbi volitev veljalo, kar piše v zakonu. In ne tisto, kar koristi Zoranu Jankoviću (s 120.000 evri najemnine za Stožice), Robertu Golobu in doslej vladajočim strankam. Za nekaj glasov več, kar jim goljufanje prinese.

Če se na to, kar piše v zakonu, volilni organi požvižgajo, potem lahko domnevno, da tudi štejejo tako, da glasovnice za napačne izginejo. Ker zakon ni važen, važno je, da mi zmagamo. Na spletu smo lahko sicer spremljali divjo vojno levih propagandistov, da bi kršenjem zakona opravičili. Spet z lažnivimi spini.

Premier Golob je v širjenju laži vodil to svojo vojsko. Janšo je obtožil veleizdaje. Ker so ljudje izvedeli, kar ne bi smeli o načinu vladanja Goloba. Na ravni Evrope je vpil, kako so desne stranke, torej SDS in NSi, protievropske. Kar je laž. SDS in NSi sta izrazito pro evropski stranki, desne stranke so našo državo pripeljale iz Balkana nazaj v Evropsko unijo in Nato. Golobove, na levi, imajo s tem težave. Denimo, Levica. Ki je naravnost proti Natu. Obrambnemu zavezništvu Evrope. V tujini tako grdo lagati o domačih konkurentih je čisto podobno Golobu. Nima meja.

Ta teden je doma SDS razglasil kar za nedemokratično stranko in hkrati pozval k vladi narodne enotnosti brez SDS. Kar ta mu ogroža oblast. Želja po oblasti ga je tako odnesla, da je povsem izgubil pamet. Vsi, tudi na njegovi levi, bi se morali vprašati, ali je tak politik primeren, da bi se z njim pogovarjali o vodenju demokratične, pluralne in tolerantne evropske države.

Ker s tem, kar počne, res ogroža demokracijo.