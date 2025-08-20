Kje je denar iz plač in pokojnin za dolgotrajno oskrbo?

Piše: Moja Dolenjska

S 1. julijem smo zaposleni, upokojenci, kmetje, samostojni podjetniki, podjetja in študenti primorani, prisiljeni plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo. Od 1 do 2 odstotka od bruto plače in 1 odstotek od neto pokojnine. Naši prihodki so za toliko nižji.

V državnem proračunu se je denar zbral najpozneje 15. avgusta, zdaj pa se je izkazalo, da nihče v državi ne ve, koliko je tega denarja in na katerem računu je, čeprav so v vladi zatrjevali, da bo strogo namenski. Menda bo čakal na posebnem računu.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, Levica, tudi ustanovitelj Inštituta 8. marec, je sicer že pred časom pred podjetniki priznal, da se “denar zbira na zalogo”. Letno ga naj bi bilo okoli 800 milijonov evrov, kako bo porabljen, pa tudi ni vedel pojasniti.

Na opozorila tako gospodarstva kot poslancev iz vrst opozicije (SDS in NSi), da bo novi davek zgolj še en davek, katerega namen je v bistvu polnjenje državnega proračuna, ki ima zgolj letos že okoli 1000 milijonov evrov primanjkljaja (za toliko je poraba višja od prihodkov), so se v koaliciji, vključno s predsednikom vlade Robertom Golobom, odzivali arogantno. Zdaj pa se je potrdilo, da so imeli v gospodarstvu in opoziciji prav.

Na 24ur.com so včeraj preverjali in ugotovili, da nihče ne ve, koliko je bilo doslej vplačanega davka in na katerem računu je. Na to se je na družbenih omrežjih odzvala poslanka Suzana Lep Šimenko (SDS) in zapisala:

“Le kje je denar, ki ste ga od plač in pokojnin že plačali? Ne samo, da plačujemo za storitve, ki se še ne izvajajo, ne ve se niti koliko in kje je vplačan denar. Norčujejo se iz državljanov.”

Kje je torej denar za starostnike in pomoči potrebne?

Maljevac: Obrnite se na ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)

ZZZS: Obrnite se na Maljevca

Objavi na 24ur.com: