Kanal C0 predstavlja resno tveganje za pitno vodo, gradnjo je treba ustaviti

Piše: C. R.

Predsednica parlamentarne preiskovalne komisije o sporni gradnji kanala C0, poslanka Anja Bah Žibert, je danes na novinarski konferenci predstavila ključne ugotovitve dela komisije in opozorila na resna tveganja, ki jih projekt predstavlja za pitno vodo, ljudi in okolje.

Preiskovalna komisija ni bila ustanovljena z namenom političnega obračunavanja, temveč z jasnim ciljem zaščite ustavne pravice do pitne vode iz 70.a člena Ustave RS.

V okviru preiskave je komisija zaslišala 63 prič, med njimi zdravnike, biologe, hidrologe, gradbene inženirje in druge strokovnjake. Njihova opozorila so bila jasna. Kanal C0 predstavlja resno tveganje za vodonosnik Ljubljanskega polja in za oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

Državni zbor je že leta 2019 soglasno sprejel priporočila za zaščito pitne vode in zahteval, da se gradnja kanala C0 zadrži do izvedbe presoje vplivov na okolje. V času vlade Janeza Janše se aneks za nadaljevanje gradnje ni podpisal in Mestna občina Ljubljana je začela postopek presoje vplivov na okolje. Po nastopu vlade Roberta Goloba pa se je ravnalo v nasprotju s temi priporočili, saj je ministrstvo omogočilo nadaljevanje gradnje brez izvedene presoje.

Komisija je pripravila obsežno poročilo z ugotovitvami in odgovornostmi, vendar koalicijski člani komisije poročila niso podprli. Namesto razčiščevanja dejstev so se odločili za blokado in s tem preprečili sprejem poročila.

V okviru preiskave je bilo tudi jasno poudarjeno, da nobena kanalizacija ni stoodstotno vodotesna in da bi lahko prišlo do iztekanja odpadnih voda na območju vodonosnika. Projekt poteka na vodovarstvenem območju, kjer takšni posegi predstavljajo resno tveganje za pitno vodo.

Projekt kanala C0 je postal tudi kazensko pravno vprašanje. Specializirano državno tožilstvo je leta 2025 vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper župana Zorana Jankovića in uradnike Upravne enote Ljubljana zaradi suma nepravilnosti pri izdaji gradbenih dovoljenj.

Poslanka Anja Bah Žibert je predstavila tudi kazensko ovadbo zoper ministra Bojana Kumra zaradi suma zlorabe uradnega položaja, nevestnega dela v službi in kršitve tajnosti postopka, ker ministrstvo preiskovalni komisiji ni posredovalo ključnih podatkov o postopku glede presoje vplivov na okolje.

Kanal C0 je postal primer, kako se lahko politična volja postavi nad varstvo pitne vode in nad opozorila stroke. V Slovenski demokratski stranki zato poudarjamo, da je treba gradnjo kanala C0 ustaviti, izvesti presojo vplivov na okolje in storiti vse za zaščito pitne vode.